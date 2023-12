Ankaragucu-Rizespor 1-1: Arbitro aggredito a calci e pugni a fine partita

SUPER LIG TURCHIA – La Federcalcio turca di calcio ha annunciato la sospensione di tutte le partite dei campionati professionistici del Paese come misura disciplinare dopo il pugno all’arbitro Umut Meler. Insolito, vergognoso e deplorevole: il presidente dell’Ankaragucu Faruk Koca scende in campo a fine partita per colpire con un pugno l’arbitro, scena ripresa in diretta streaming da tutto il mondo. La situazione degenera, con l’arbitro a terra massacrato di botte. Arrestati e campionato sospeso!

Campionato turco sospeso

Nel posticipo della SUPER LIG tra Ankaragucu e Rizespor, il presidente della squadra di casa Faruk Koca ha aggredito l’arbitro al fischio finale. L’episodio ha portato all’arresto del presidente e al rinvio a tempo indeterminato di tutte le partite del campionato turco. Il Presidente Erdogan ha condannato l’attacco e ha sottolineato il suo impegno nel contrastare la violenza nello sport turco.

Cosa è successo alla partita Ankaragücü – Rizespor ?

Che il calcio turco abbia un inferno sugli spalti è a detta di tutti. La tensione è costante e la pressione che la squadra avversaria subisce da parte dei locali è, molte volte, più che intensa. Ma per quanto riguarda il duello tra Ankaragucu e Rizespor (1-1), almeno a prima vista, non si percepiva altro che un calcio ad alta intensità. Un gol annullato per fallo di mano dopo averlo controllato al VAR; due cartellini rossi, uno di questi, al 95′ per la squadra ospite… Niente che giustifichi perché il presidente del locale club di Ankara sia sceso in campo insieme ai suoi collaboratori per mettere in scena questo orrore.