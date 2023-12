NAPOLI Braga Streaming Online, dove vederla LIVE in TV

Dove vedere Napoli-Braga Streaming: quando diretta e dove si gioca. Il Napoli può qualificarsi agli ottavi di finale della Champions League con una vittoria, un pareggio o una sconfitta con un solo goal di scarto contro il Braga. In caso di mancata qualificazione, avranno l’opportunità di partecipare all’Europa League. Il Braga avrà la possibilità di arrivare terzo nel loro girone, ma solo se non vengono superati in classifica dall’Union Berlino. Si gioca oggi martedì 12 dicembre 2023 allo stadio “Diego Armando Maradona” di Napoli con calcio d’inizio alle ore 21:00 italiane.

Chi vincerà oggi la sfida tecnica tra Walter Mazzarri e Artur Jorge? Di seguito dove vedere streaming Napoli-Braga gratis, diretta tv, formazioni della partita.

Diretta Napoli-Braga Streaming, presentazione match e probabili formazioni



Osimhen e i suoi compagni hanno ancora il controllo del loro destino. Per qualificarsi, devono vincere, pareggiare o perdere con un solo gol di scarto contro il Braga nella prossima partita. La vittoria del Real Madrid contro il Napoli (4-2) ha garantito loro il primo posto nel girone. L’Union Berlino è già stato eliminato dalla Champions, ma potrebbe ancora arrivare terzo e qualificarsi per l’Europa League.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Natan; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Walter Mazzarri.

A disposizione in panchina: Gollini, Contini, Ostigard, Mario Rui, Zanoli, Cajuste, Elmas, Gaetano, Zerbin, Lindstrom, Raspadori, Simeone. Indisponibili: Olivera. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno

BRAGA (4-2-3-1): Matheus; Victor Gomez, José Fonte, Saatci, Cristian Borja; Moutinho, Vitor Carvalho; Bruma, Horta, Ricardo Horta; Banza. Allenatore: Artur Jorge.

A disposizione in panchina: Hornicek, Sà, Paulo Oliveira, Mendes, Marin, A Horta, Musrati, Pizzi, Castro, Zalazar, Ruiz, Lopes, Roger. Indisponibili: Djalò, Piazon. Squalificati: Niakatè. Diffidati: Zalazar.

Arbitro: Vincic (Slovenia). Guardalinee: Klancnik e Kovacic. IV uomo: Smajc. VAR: Kajtazovic. Assistente VAR: Dieperink.

Napoli-Braga in TV



Napoli-Braga in tv sui canali digitali di Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (numero 213) e Sky Sport (numero 252) e su Infinity+ di Mediaset. I commentatori di Napoli-Braga su Sky saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi, mentre su Infinity+ a commentare la partita saranno Riccardo Trevisani e Massimo Paganin.

Napoli-Braga Streaming Gratis in Italiano



Napoli-Braga streaming gratis su Sky Go per gli abbonati. È possibile utilizzare diversi dispositivi per accedere al servizio. Chi non è abbonato a Sky può acquistare il pacchetto “Calcio e Sport” su NOW o attivare Infinity+ al costo di 7,99€ al mese. I siti sportivi forniranno una diretta scritta della partita.

Napoli-Braga Streaming alternativa Live?

La partita Napoli-Braga non sarà disponibile su Rojadirecta, un sito illegale e oscurato. Il divieto di Rojadirecta solleva dubbi sulla legalità e sulla gestione dei diritti d’autore nello streaming sportivo in Italia. Inoltre, si discute sulla questione dell’accessibilità alle partite di calcio per chi non può permettersi abbonamenti televisivi o servizi di streaming a pagamento.