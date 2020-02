ROMA LECCE Streaming Gratis ROJADIRECTA DAZN o Sky? Dove vedere Diretta TV con Cellulare Tablet PC

Dove vedere Diretta Roma Lecce Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: partita di Serie A valida per il Turno 25, 6a giornata del girone di ritorno.

Alle ore 18:00 italiane di domenica 23 febbraio 2020, si gioca Roma Lecce in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 25a giornata del campionato di calcio. Arbitro Giacomelli.

Roma Lecce Streaming, presentazione match.

Roma Lecce scendono in campo nella partita domenicale delle ore 18, 25a giornata di Serie A. I giallorossi devono riscattarsi da un periodo nero, costato il quarto posto in classifica e culminato con la sconfitta dello scorso turno di campionato subita sul terreno dell’Atalanta dopo l’illusorio vantaggio di Dzeko. Salentini in grande forma dopo la vittoria interna sulla SPAL che ha consentito loro di salire a quota 25, ma la corsa verso la salvezza dei giallorossi è solamente all’inizio.

Roma Lecce Streming e Diretta TV.

Roma Lecce viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251). La telecronaca della gara sarà curata da Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani.

Una sola vittoria nella storia della serie A del Lecce sul campo della Roma in 15 precedenti, ma che causa ancora tanto dolore nei ricordi dei tifosi giallorossi più attempati, il Roma – Lecce 2-3 di fine campionato 1985/86 che costò lo scudetto ai padroni di casa allora guidati da un giovanissimo Sven Goran Eriksson.

La partita sarà disponibile in live streaming su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Roma Lecce, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Roma Lecce non viene trasmessa

Roma (4-2-3-1): Pau Lopez; Bruno Peres, Mancini, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Mkhitaryan, Pellegrini, Carles Perez; Dzeko. Allenatore Fonseca. Indisponibili: Zappacosta, Zaniolo, Diawara, Pastore. Squalificati: nessuno.

Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Donati, Rossettini, Lucioni, Rispoli; Majer, Barak, Deiola; Mancosu; Mancosu, Shakov; Lapadula. Allenatore Liverani. Indisponibili: Falco, Babacar, Farias, Rispoli. Squalificati: nessuno.

Alternative per vedere Roma Lecce diretta streaming online.

Altre forme per vedere Roma Lecce non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Roma Lecce potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.