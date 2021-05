GIRO D’ITALIA 2021 Streaming Arrivo Gorizia 15a Tappa Oggi 23 Maggio in Diretta Rai Play TV

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 – 15ª Tappa, domenica 23 maggio Grado-Gorizia, 147 km.

Tappa non facile, adatta ai colpi di mano: per attaccanti. Traguardo in piazza Vittoria, sotto il Castello di Gorizia. La giornata vuole celebrare Gorizia e Nova Gorica, Capitale europea della cultura 2025. Si scala il Monte San Michele e, dopo Mossa, ecco il circuito da ripetere tre volte con la salita di circa 2 km a Gornje Cerovo. Paesaggio incantevole tra Collio italiano e Brda sloveno, circondati da vigneti pregiati. Si rientra in Italia da San Floriano del Collio per attraversare la parte nord di Gorizia, rientrare in Slovenia, attraversare Nova Gorica e la piazza Transalpina (simbolo dello storico confine tra le due città) e scalare un strappo di 1 km al 14% seguito da una discesa impegnativa che riporta in Italia. C’è un breve tratto in pavé a 600 metri dall’arrivo.

Come seguire il Giro d’Italia 2021 di ciclismo in diretta tv e streaing online

La 104esima edizione della Corsa Rosa è trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport 1. Streaming gratis online su Rai Play. A pagamento per tutti con Eurosport Player e Sky Go.

Palinsesto e programmi Rai giornalieri del Giro d’Italia 2021

Inizio tra le 09.

Giro d’Italia 2021, palinsesto e programmi Eurosport

45 e le 12.00, su RaiSport: Villaggio di partenza (durata 60 minuti)Inizio tra le 10.45 e le 13.00, su RaiSport: Anteprima Giro (durata 60 minuti)14:00-16:15, su Rai2: Giro in Diretta16:15-17:15 (circa), su Rai2: Giro all’Arrivo17:15-18:00 (circa), su Rai2: Processo alla Tappa20:00-20:30, su RaiSport: TGiro00:15-01:15, su RaiSport: Giro Notte

La programmazione di Eurosport invece prevede la diretta della tappa di ciclismo del giorno alle 12:25 fino alla conclusione della corsa su Eurosport 1. In serata su Eurosport 1-2 ci saranno gli approfondimenti. Al mattino e in seconda serata ci sarà la replica in differita della tappa.

Rojadirecta Giro d’Italia 2021

Vi sconsigliamo di utilizzare Rojadirecta per vedere le 21 tappe del Giro d’Italia in quanto l’evento sportivo è gratuito sulla Rai in tv e su Rai Play in streaming online.