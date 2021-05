GIRO D’ITALIA 2021 Streaming Monte Zoncolan 14a Tappa Oggi 22 Maggio in Diretta Rai Play TV

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 – 14ª Tappa, sabato 22 maggio Cittadella-Monte Zoncolan, 205 km.

La giornata con il Mostro, la salita friulana più dura d’Europa (dal versante di Ovaro). Questa volta si torna ad affrontarla da Sutrio, il primo versante scalato nel Giro 2003: vittoria di Gilberto Simoni in maglia rosa, quinto posto di Marco Pantani all’ultimo Giro della vita. Sono 3700 metri di dislivello. Dopo Tolmezzo e Arta Terme si arriva ai piedi della salita finale. Prima parte di circa 11 km con strada larga a tornanti e pendenze attorno al 7-8%, e gli ultimi 3 km molto impegnativi con una media superiore al 13%. La strada risale il pendio con poche curva e pendenze spesso oltre il 20%. L’ultimo chilometro è in gran parte attorno al 18%. In alcuni tratti, sia nei brevi tornanti sia nell’ultimo tratto, si riscontrano pendenze del 25%, anche del 27%. È questo il punto di maggior difficoltà del Giro: la corsa risale una strada di servizio della pista da sci dello Zoncolan. Qui si sono allenate anche le azzurre Bassino e Brignone durante i Mondiali di sci di Cortina 2021.

