GIRO D’ITALIA 2021 Streaming Arrivo Cortina d’Ampezzo 16a Tappa Oggi 24 Maggio in Diretta Rai Play TV

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 – 16ª Tappa, lunedì 24 maggio Sacile-Cortina d’Ampezzo, 212 km.

La tappa più dura del Giro: 5700 metri e un viaggio nella storia delle montagne rosa. Si affronta la lunga salita della Crosetta, appena dopo il via, per attraversare l’Altopiano del Cansiglio. È impegnativa la discesa verso il lago di Santa Croce che precede una breve risalita sulle pendici del Nevegal per giungere a Belluno. Quindi la valle del Cordevole attraversando Agordo fino a Alleghe e Caprile, dove inizia il Passo Fedaia: si percorre la statale, non i Serrai di Sottoguda che sono stati colpiti duramente dalla tempesta Vaia del 2018.

Il Fedaia-Marmolada è terribile, con quei 5 km da Malga Ciapela alla Capanna Bil con media dell’11,5% e punte del 18%. Poi discesa su Canazei ed ecco il Passo Pordoi, Cima Coppi del Giro a 2239 metri: 11,8 km al 6,8%. Picchiata su Arabba e si affronta il “vero” Giau: 9,9 km al 9,3% medio, con punte del 14% all’inizio. Ci sono 13 km di discesa velocissima, poi ai 1500 metri, superato il ponte sul Boite, la strada riprende a salire con pendenze dolci (5%). L’arrivo nel centro di Cortina, davanti al campanile, celebra l’Olimpiade invernale di Milano-Cortina 2026.

Come seguire il Giro d’Italia 2021 di ciclismo in diretta tv e streaing online

La 104esima edizione della Corsa Rosa è trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport 1.

Palinsesto e programmi Rai giornalieri del Giro d’Italia 2021

su Rai Play. A pagamento per tutti con Eurosport Player e Sky Go.

Inizio tra le 09.45 e le 12.00, su RaiSport: Villaggio di partenza (durata 60 minuti)

Inizio tra le 10.45 e le 13.00, su RaiSport: Anteprima Giro (durata 60 minuti)

14:00-16:15, su Rai2: Giro in Diretta

16:15-17:15 (circa), su Rai2: Giro all’Arrivo

17:15-18:00 (circa), su Rai2: Processo alla Tappa

20:00-20:30, su RaiSport: TGiro

00:15-01:15, su RaiSport: Giro Notte

Giro d’Italia 2021, palinsesto e programmi Eurosport

La programmazione di Eurosport invece prevede la diretta della tappa di ciclismo del giorno alle 12:25 fino alla conclusione della corsa su Eurosport 1. In serata su Eurosport 1-2 ci saranno gli approfondimenti. Al mattino e in seconda serata ci sarà la replica in differita della tappa.

