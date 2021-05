GIRO D’ITALIA 2021 Streaming Arrivo in Salita Sega di Ala 17a Tappa Oggi 26 Maggio in Diretta Rai Play TV

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 – 17ª Tappa, mercoledì 26 maggio Canazei-Sega di Ala, 193 km.

Le ultime cinque tappe decisive del Giro sono tre arrivi in salita, una tappa per velocisti o fughe, la cronometro finale. Si parte con un arrivo inedito a Sega di Ala: siamo in Trentino, non lontano da Rovereto. Salita scoperta dall’allora Giro del Trentino 2013 e vittoria di Vincenzo Nibali. Ci sono 3400 metri di dislivello, tutti concentrati però negli ultimi 50 km, dal passo San Valentino al traguardo. E pensate che la prima parte è interamente in discesa. Si percorrono in sequenza la Val di Fassa, la Val di Fiemme e l’altopiano di Pinè. Raggiunta Trento, la corsa si dispone sulla riva destra dell’Adige. Dopo Mori si affronta (da Avio) il Passo di San Valentino: 14,8 km alla media del 7,8%, punte del 14%. Poi Sega di Ala, un’ascesa di 11,2 km al 9,8% medio, 1098 metri di dislivello e punte del 17%. Ma siccome l’ultimo chilometro e mezzo è al 5%, la media è dell’11%: Sega di Ala è davvero una delle salite più dure del Giro. Dopo gli ultimi tornanti si entra nell’altopiano del Passo Fittanze, dove le pendenze si addolciscono fino alla linea di arrivo.

Come seguire il Giro d’Italia 2021 di ciclismo in diretta tv e streaing online

La 104esima edizione della Corsa Rosa è trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport 1.

Palinsesto e programmi Rai giornalieri del Giro d’Italia 2021

su Rai Play. A pagamento per tutti con Eurosport Player e Sky Go.

Inizio tra le 09.45 e le 12.00, su RaiSport: Villaggio di partenza (durata 60 minuti)

Inizio tra le 10.45 e le 13.00, su RaiSport: Anteprima Giro (durata 60 minuti)

14:00-16:15, su Rai2: Giro in Diretta

16:15-17:15 (circa), su Rai2: Giro all’Arrivo

17:15-18:00 (circa), su Rai2: Processo alla Tappa

20:00-20:30, su RaiSport: TGiro

00:15-01:15, su RaiSport: Giro Notte

Giro d’Italia 2021, palinsesto e programmi Eurosport

La programmazione di Eurosport invece prevede la diretta della tappa di ciclismo del giorno alle 12:25 fino alla conclusione della corsa su Eurosport 1. In serata su Eurosport 1-2 ci saranno gli approfondimenti. Al mattino e in seconda serata ci sarà la replica in differita della tappa.

