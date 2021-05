GIRO D’ITALIA 2021 Streaming Arrivo in salita Alpe di Mera (Valsesia) 19a Tappa Oggi 28 Maggio in Diretta Rai Play TV

DIRETTA GIRO D’ITALIA 2021 – 19ª Tappa, venerdì 28 maggio Abbiategrasso-Alpe di Mera (Valsesia), 166 km.

Aggiornamento: La Direzione del Giro d’Italia – a seguito dei tragici eventi di domenica scorsa che ha coinvolto la Funivia del Mottarone – e di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, la Regione Piemonte e tutte le altre istituzioni interessate ha deciso di modificare il percorso della 19a tappa della Corsa Rosa. Il nuovo percorso sarà di 166 km e la partenza verrà data da Abbiategrasso alle 12:35. L’arrivo è previsto sempre tra le 17:00 e le 17:30.

Penultimo (e inedito) arrivo in salita dopo una tappa da 3400 metri di dislivello. Salite intervallate da lunghi tratti in falsopiano. Si percorre la pianura attorno al Ticino fino ai piedi del Mottarone: la strada si restringe e presenta le pendenze maggiori dopo Armeno. Discesa impegnativa fino a Stresa, dove si costeggia il lago Maggiore e si raggiungono Gravellona Toce e Omegna per scalare il Passo della Colma. A Scopello inizia la salita finale di quasi 10 km, con pendenze sempre attorno al 9/10 % e punte massime del 14%. Carreggiata larga caratterizzata da numerosi tornanti.

Come seguire il Giro d’Italia 2021 di ciclismo in diretta tv e streaing online

La 104esima edizione della Corsa Rosa è trasmessa in diretta tv sui canali Rai e su Eurosport 1.

Palinsesto e programmi Rai giornalieri del Giro d’Italia 2021

su Rai Play. A pagamento per tutti con Eurosport Player e Sky Go.

Inizio tra le 09.45 e le 12.00, su RaiSport: Villaggio di partenza (durata 60 minuti)

Inizio tra le 10.45 e le 13.00, su RaiSport: Anteprima Giro (durata 60 minuti)

14:00-16:15, su Rai2: Giro in Diretta

16:15-17:15 (circa), su Rai2: Giro all’Arrivo

17:15-18:00 (circa), su Rai2: Processo alla Tappa

20:00-20:30, su RaiSport: TGiro

00:15-01:15, su RaiSport: Giro Notte

Giro d’Italia 2021, palinsesto e programmi Eurosport

La programmazione di Eurosport invece prevede la diretta della tappa di ciclismo del giorno alle 12:25 fino alla conclusione della corsa su Eurosport 1. In serata su Eurosport 1-2 ci saranno gli approfondimenti. Al mattino e in seconda serata ci sarà la replica in differita della tappa.

Rojadirecta Giro d’Italia 2021

Vi sconsigliamo di utilizzare Rojadirecta per vedere le 21 tappe del Giro d’Italia in quanto l’evento sportivo è gratuito sulla Rai in tv e su Rai Play in streaming online.