Live Streaming Inter-Borussia M’Gladbach Atalanta-Midtjylland Atletico Madrid-Bayern Monaco, dove vedere Partite Gratis Online Oggi

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis link (senza Rojadirecta) di oggi martedì 1° Dicembre 2020. Occhi puntati su Borussia M’Gladbach-Inter, Atletico Madrid-Bayern Monaco, Atalanta Midtjylland, Liverpool-Ajax, Porto-Manchester City e Shakhtar-Real Madrid di Champions League.

18:55 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite)

18:55 Shakhtar-Real Madrid (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

18:55 Lokomotiv-Salisburgo (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Diretta Goal Champions League – Sky Sport Collection e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

21:00 Diretta Borussia M’Gladbach-Inter Streaming (Champions League) – Sky Sport Uno e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

Torna la Champions League, con l’Inter impegnata al Borussia Park nella sfida con il Borussia Mönchengladbach valida per il quinto turno del Gruppo B. Una sfida in programma martedì 1 dicembre alle 21 cruciale per la qualificazione (a rischio) dei nerazzurri.

Diretta Borussia Monchengladbach Inter su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi nemmeno online con Mediaset Play.

21:00 Diretta Atalanta-Midtjylland Streaming (Champions League) – Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite), in chiaro su Canale 5.

La partita tra Atalanta e Midtjylland, valida per la 5^ giornata della fase a gironi della Champions League, si giocherà martedì 1 dicembre alle ore 21 al Gewiss Stadium di Bergamo.

Dopo quattro gare, l’Atalanta ha già collezionato 7 punti, tanti quanti ne aveva totalizzati lo scorso anno al termine dell’intera fase a gironi.

Diretta Atalanta Midtjylland su Sky Sport Arena e Sky Sport (Canale 253 Satellite). Live streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita viene trasmessa in chiaro su Canale 5 e quindi anche online con Mediaset Play.

21:00 Liverpool-Ajax (Champions League) – Sky Sport Football e Sky Sport (Canale 254 Satellite)

21:00 Atletico Madrid-Bayern Monaco (Champions League) – Sky Sport (Canale 255 Satellite)

21:00 Porto-Manchester City (Champions League) – Sky Sport (Canale 256 Satellite)

21:00 Marsiglia-Olympiacos (Champions League) – Sky Sport (Canale 257 Satellite).

23:15 Santos-Ldu Quito (Copa Libertadores) – DAZN

23:15 River Plate-Athletico Paranaense (Copa Libertadores) – Diretta con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.