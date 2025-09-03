Succede tutto a fine mercato: "Lookman al posto di Vlahovic" - Calcioin.it (Instagram Ademola Lookman e Dusan Vlahovic)

Nonostante il mercato chiuso continuano a circolare voci di trattative che avrebbero del clamoroso: una di queste coinvolge Vlahovic e Lookman.

Dusan Vlahovic è stato uno dei nomi più ‘chiacchierati’ in questo calciomercato estivo. La Juventus ha provato a liberarsi del centravanti serbo, specialmente del suo onerosissimo ingaggio da 12 milioni di euro, senza riuscirci. I bianconeri non possono fare minusvalenze e per questo hanno chiesto a tutte le possibili pretendenti un’offerta da almeno 20-25 milioni per il cartellino dell’ex viola.

Le cifre per l’acquisto di Vlahovic sono parse troppo elevate e per questo l’attaccante è rimasto a Torino. Una scelta che finora ha pagato: Dusan è andato a segno nella prima giornata contro il Parma, realizzando il gol del definitivo 2-0 su assist di Kenan Yildiz, e ha poi realizzato la rete del successo juventino a Marassi contro il Genoa.

Vlahovic ha ancora un anno di contratto con la Juventus: se il suo rendimento continuerà a essere questo non è da escludere che le parti si rivedano per provare ad arrivare a un prolungamento dell’intesa a cifre più basse. Tuttavia la concorrenza in attacco è aumentata e per questo Vlahovic prende in considerazione anche altre ipotesi differenti dal vestire ancora la maglia bianconera.

Lookman-Vlahovic, ipotesi clamorosa: tifosi senza parole

Una delle più suggestive è quella che vuole l’Inter pronta a mettere a segno questo grosso colpo a parametro zero. Se nei prossimi mesi non arriverà il rinnovo con Madama dal mese di gennaio Vlahovic sarà libero di accordarsi con altre squadre: tra le più interessate, almeno stando alle indiscrezioni, c’è proprio l’Inter, anche se l’idea non convince tutti.

Giocondo Martorelli, agente FIFA, crede che l’Inter abbia già quattro attaccanti importanti e in questo momento non abbia proprio bisogno di uno come il bomber della Nazionale serba. “Se c’è una squadra dove oggi non vedo Vlahovic è l’Inter – le parole di Martorelli a CMIT Live dallo Sheraton di Milano – Hanno bisogno di altri giocatori, uno da prendere era Lookman. Quello che manca all’Inter sono giocatori da uno contro uno“.

Anche Martorelli, quindi, ritiene che Marotta e Ausilio abbiano commesso un errore a non insistere per Lookman o magari per un giocatore con le stesse caratteristiche dell’attaccante dell’Atalanta. Per l’agente FIFA le possibilità di vedere Dusan Vlahovic con la maglia dell’Inter sono quindi molto basse, anche se il mercato può riservare sempre delle sorprese.