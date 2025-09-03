Batosta per la big, operazione al ginocchio e lungo stop - Calcioin.it (screen Youtube)

La Serie A deve già fare i conti con infortuni pesanti e l’operazione al ginocchio ha seriamente compromesso il rendimento della big.

La Serie A 2025/26 è partita con entusiasmo e stadi pieni, ma già dopo due giornate il tema che tiene banco è quello degli infortuni. Diversi club hanno dovuto fare i conti con assenze pesanti, in alcuni casi di giocatori appena arrivati e attesi al debutto. Lo sa bene la Roma, che non ha potuto ammirare il nuovo acquisto Leon Bailey: l’esterno giamaicano, fermatosi per un problema muscolare durante la preparazione estiva, dovrà stare ancora lontano dai campi per circa un mese. Un’assenza che pesa sul piano tecnico, dato che Gian Piero Gasperini lo considerava uno dei rinforzi in grado di alzare il livello dell’attacco giallorosso.

Non tutte le notizie, però, sono negative. In casa Juventus, ad esempio, c’è stato il sorriso per il ritorno in campo di Gleison Bremer dopo un’assenza lunghissima. Il difensore brasiliano ha trascorso nove mesi lontano dai campi, ma la sua ricomparsa ha riportato solidità ed entusiasmo in una retroguardia che ha già messo insieme due “clean sheet” in campionato. Non è andata altrettanto bene all’Atalanta, che deve fare i conti con la malasorte. La squadra di Ivan Juric, costruita per competere in campionato e in Europa, ha visto ridursi le proprie rotazioni a centrocampo a causa di uno stop inatteso e pesante. Un infortunio che rischia di condizionare il primo scorcio di stagione e che ha privato il tecnico croato di un giocatore fondamentale per equilibrio e dinamismo.

Atalanta, Ederson ko: artroscopia al ginocchio e stop di un mese

Il giocatore in questione è Ederson, centrocampista brasiliano cardine dell’Atalanta, che si è fermato a causa di problemi al ginocchio accusati già durante un’amichevole estiva contro il Colonia, il 9 agosto. Inizialmente si era pensato a un fastidio di poco conto, ma la situazione è peggiorata con il passare delle settimane: il gonfiore ricorrente ha costretto lo staff medico a ricorrere a ulteriori esami. La diagnosi ha portato a un intervento artroscopico a Roma per la pulizia del menisco infiammato, necessario per ridurre la presenza di liquidi e consentire un recupero più rapido. L’operazione è riuscita senza complicazioni, ma i tempi di rientro non saranno brevi: si parla di circa quattro settimane di stop. In stagione Ederson era riuscito a giocare appena 19 minuti contro il Pisa in Coppa Italia, partendo dalla panchina, prima che il ginocchio lo fermasse nuovamente.

Il brasiliano non ha potuto prendere parte alla sfida di campionato contro il Parma e non è stato convocato neppure dalla nazionale verdeoro per gli impegni di settembre. L’obiettivo è rivederlo in campo tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre, con la speranza che possa essere disponibile già per il big match contro la Juventus. Più realistico, però, il suo rientro dopo la sosta per le nazionali, quando la Dea affronterà il Como e poi una serie di gare cruciali per il prosieguo della stagione. Per Juric si tratta di una perdita significativa: Ederson è il motore del centrocampo bergamasco, capace di abbinare qualità e quantità. Senza di lui, l’Atalanta dovrà ridisegnare gli equilibri nella zona nevralgica, sperando che il calendario non presenti ostacoli troppo duri prima del suo ritorno.