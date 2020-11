NAPOLI ROMA Streaming Gratis info ROJADIRECTA, dove vederla in Video Diretta TV: Sky Live o DAZN?

Dove vedere Diretta Napoli Roma Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 9a giornata. Alle ore 20:45 italiane di oggi domencia 29 novembre 2020, si gioca Napoli Roma in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Napoli Roma Streaming, presentazione match.

Il Napoli arriva reduce da due sconfitte interne con Sassuolo e Milan e cerca di riprendersi. In campionato ha già collezionato cinque successi, che lo pongono al sesto posto, pari con Atalanta e Lazio. La Roma, invece, è al terzo posto: dopo la sconfitta a tavolino alla prima giornata, ha rimesso il turbo fino ad arrivare a quota 17.

Napoli Roma Live Streaming Gratis Link e Diretta TV al posto di Rojadirecta.

Napoli Roma sarà trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 e 248 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite e 249 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non verrà trasmessa in chiaro. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Il Napoli non ha ancora pareggiato una partita e solamente tre volte ha iniziato la stagione di Serie A senza segni X nelle prime nove gare giocate: 1939/40, 1962/63 e 2018/19.

Napoli Roma sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le formazioni di Napoli Roma che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con(link www.nowtv.it).

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. Allenatore Gattuso. Squalificati: Bakayoko. Indisponibili: Hysaj, Osimhen, Rrahmani.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Juan Jesus; Karsdorp, Veretout, Lo. Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. Allenatore Fonseca. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Boer, Kumbulla, Pastore, Zaniolo.

Alternative per vedere Napoli Roma in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Napoli Roma non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Napoli Roma potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.