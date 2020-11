MILAN FIORENTINA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV Facebook Video YouTube, dove vederla: SKY Live o DAZN?

Dove vedere Milan Fiorentina Streaming Live senza Link Rojadirecta. Alle ore 15:00 italiane di oggi domenica 29 novembre 2020, si gioca Milan Fiorentina in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Diretta Milan Fiorentina Streaming, prestanzione match.

Nel 2019/2020 la viola è riuscita ad espugnare San Siro per 3-1 a settembre, nel girone d’andata, mentre in quello di ritorno pareggio per 1-1 al Franchi. Situazione di classifica opposta per le due squadre, con i rossoneri che han fin qui ottenuto 20 punti, più del doppio rispetto agli avversari (8).

Milan Fiorentina in Diretta TV al posto di Rojadirecta.

Milan Fiorentina viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Il Milan ha vinto 72 partite di Serie A contro la Fiorentina (44N, 44P), solamente la Juventus ha fatto meglio contro la Viola (78 successi). La Fiorentina ha vinto le ultime due trasferte contro il Milan in Serie A e solamente tra il 2012 e il 2013 i viola sono arrivati a tre successi esterni consecutivi contro i rossoneri.

Milan Fiorentina Streaming alternativa a Rojadirecta.

Milan Fiorentina La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento.è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Il Milan va a segno da 28 match di campionato, solo una volta nella sua storia in Serie A ha trovato il gol in 29 partite di fila: tra il dicembre 1972 e il dicembre 1973.

Le probabili formazioni di Milan Fiorentina:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Rebic. Allenatore Pioli (Bonera). Squalificati: nessuno. Indisponibili: Ibrahimovic, Leão.

Fiorentina (4-2-3-1): Dragowski; Caceres, Milenkovic, Ger. Pezzella, Biraghi; Amrabat, Pulgar; Bonaventura, Castrovilli, Ribery; Vlahovic. Allenatore Prandelli. Squalificati: nessuno. Indisponibili: nessuno.

Alternative per vedere Milan Fiorentina in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Milan Fiorentina non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.