⚽ INTER TORINO Streaming Gratis Link info ROJADIRECTA, dove vederla in Video Diretta TV con Android e Apple

Dove vedere Inter Torino Streaming Live Gratis Link senza Rojadirecta. La ottava giornata di Serie A offre al grande pubblico Inter Torino che si giocherà alle ore 15:00 di oggi domenica 22 novembre 2020. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Diretta Inter Torino Streaming, prestanzione match.

Nell’ultimo match del massimo campionato, l’Inter di Conte ha pareggiato contro l’Atalanta, rimanendo così a -5 dalla vetta occupata dai cugini del Milan. Per il Torino invece gara senza reti contro il Crotone, che ha portato il quinto punto del torneo fin qui. L’Inter ha vinto gli ultimi due confronti di Serie A contro il Torino e potrebbe registrare almeno tre successi di fila contro i granata nella competizione per la prima volta da settembre 2008.

Inter Torino in Diretta TV.

Inter Torino viene trasmessa in diretta tv con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. La partita non viene trasmessa in chiaro.

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha trovato il gol nelle prime due presenze interne di questo campionato: l’ultimo giocatore nerazzurro ad aver segnato in tutte le prime tre gare stagionali di Serie A a San Siro è stato Daniel Osvaldo nel 2014/15.

Inter Torino Streaming alternativa a Rojadirecta.

Inter Torino sarà disponibile in streaming live su DAZN (link www.dazn.com), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Ashley Young ha trovato il gol nel suo unico precedente in Serie A contro il Torino: l’esterno dell’Inter ha segnato in ciascuna delle prime due presenze contro una singola avversaria tra Serie A e Premier League solo contro il Blackburn e il Derby County, sempre con la maglia dell’Aston

Le probabili formazioni di Inter Torino:

Villa.

Conte deve fare i conti con la positività al coronavirus di Brozovic e Kolarov: a centrocampo ci sarà Gagliardini assieme a Vidal, a sinistra Young è favorito su Perisic. In attacco Lukaku torna titolare insieme ad Alexis Sanchez, con Barella alle loro spalle. Difesa formata da Bastoni e probabilmente D’Ambrosio e Ranocchia, favoriti rispettivamente su Skriniar e De Vrij.

Inter (3-4-2-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Gagliardini, Young; Barella; Lukaku, Lautaro Martinez. Allenatore Antonio Conte. Indisponibili: Sensi, Vecino, Pinamonti, Padelli, Brozovic, Kolarov. Squalificati: nessuno.

Torino (4-3-2-1): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meité, Rincon, Linetty; Lukic, Bonazzoli, Belotti. Allenatore Giampaolo. Indisponibili: Baselli, Izzo. Squalificati: nessuno.

Alternative per vedere Inter Torino in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Inter Torino non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.