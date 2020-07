⚽ INTER TORINO Streaming TV info ROJADIRECTA Facebook YouTube? Dove vederla GRATIS: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Inter Torino Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 32a giornata. Alle ore 21:45 italiane di lunedì 13 luglio 2020, si gioca Inter Torino in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo spettacolare match di Serie A.

Inter Torino Streaming, presentazione match.

Si chiude con la sfida di San Siro Inter Torino il programma della 32a giornata di Serie A. C’è grande voglia di riscatto tra i nerazzurri, protagonisti giovedì sera di un sofferto pareggio a Verona e scavalcati in classifica dall’Atalanta ora terza a discapito appunto di Lukaku e compagni, quarti. Vuole invece vincere il Torino per dare continuità al successo casalingo sul Brescia e mantenere così una giusta distanza di sicurezza con la zona più calda della classifica.

Inter Torino Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Inter Torino ⚽ viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite).

Qualche intoppo di troppo per l’Inter nei match casalinghi disputati nel campionato in corso: 9 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte non sono un tabellino di marcia che non consente di comandare la classifica a questo punto del torneo. Un dramma le prestazioni del Torino lontano dalle proprie mura negli ultimi tempi: sono ben 6 al momento le sconfitte consecutive.

La partita sarà disponibile in streaming live su SkyGo, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Le formazioni di Inter Torino che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.non viene trasmessa

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Lautaro Martinez, Sanchez. Allenatore Conte. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Barella, Sensi, Moses, Lukaku.

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Belotti. Allenatore Longo. Squalificati: Zaza. Indisponibili: Baselli.

Alternative per vedere Inter Torino in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.



Altre forme per vedere Inter Torino ⚽ non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Inter Torino potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.