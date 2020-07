⚽ ROJADIRECTA Atalanta-Brescia (Serie A), Chelsea-Norwich (Premier League), dove vedere Partite Gratis Streaming Online Oggi

, , in

Dove vedere le partite di calcio in diretta streaming gratis (senza Rojadirecta) di oggi martedì 14 luglio 2020, dove spicca Atalanta-Brescia anticipo della 33a giornata di Serie A.

15:08 Chicago Fire-Seattle Sounders (Mls) – Dazn.

21:15 Chelsea-Norwich (Premier League) – Sky Sport Uno e Sky Sport Football.

21:45 Diretta Atalanta-Brescia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Gian Piero Gasperini: “Col Brescia è un derby con tutte le sue incognite. Ma le due popolazioni si sono riavvicinate perché colpite dal coronavirus, fatta salva la rivalità sportiva”. A Bergamo si gioca il testacoda con i bergamaschi per ora terzi, e le rondinelle penultime. “Le motivazioni dell’avversario sono molto alte, noi dobbiamo tagliar fuori il Napoli facendo 3 punti: saremmo matematicamente in Europa. Poi potremo preparare al meglio la Champions League”, conclude l’allenatore nerazzurro.

Diretta Atalanta Brescia con i canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Mercoledì 15 Luglio

02:08 Diretta New York City-Orlando City (Mls) – Dazn.

Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone con SkyGo (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

Diretta New York City-Orlando City con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese).

04:38 Philadelphia Union-Inter Miami (Mls) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta streaming gratis?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.