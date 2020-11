⚽ UDINESE GENOA Streaming Gratis Link ROJADIRECTA TV: dove vedere il match con Table PC e Cellulare

Dove vedere Udinese Genoa Streaming Live senza Rojadirecta Gratis Link. Alle ore 18:00 italiane di oggi domenica 22 novembre 2020, si gioca Udinese Genoa in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Diretta Udinese Genoa Streaming, prestanzione match.

L’Udinese di Luca Gotti ospita il Genoa di Rolando Maran per l’8a giornata di Serie A in una sfida per le posizioni di bassa classifica. I friulani sono infatti penultimi in classifica con 4 punti e un cammino di una vittoria, un pareggio e 5 sconfitte, mentre i liguri occupano il terzultimo posto a quota 5, e hanno rimediato una vittoria, 2 pareggi e 4 sconfitte.

Udinese Genoa in Diretta TV.

Udinese Genoa viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del digitale terrestre). La telecronaca della gara è affidata ad Andrea Marinozzi, che sarà affiancato da Massimo Ambrosini al commento tecnico. La partita non viene trasmessa in chiaro.

Il Genoa è la vittima preferita in Serie A del centrocampista dell’Udinese Rodrigo de Paul: quattro gol in otto sfide, inclusa la sua prima marcatura multipla nel massimo campionato (aprile 2017 alla Dacia Arena).

Udinese Genoa Streaming alternativa a Rojadirecta.

Udinese Genoa La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

L’attaccante del Genoa Mattia Destro ha segnato sei gol in 13 sfide nel massimo campionato contro l’Udinese, contro nessuna avversaria attualmente in Serie A ne conta di più.

Le probabili formazioni di Udinese Genoa:

Gotti è alle prese con il dubbio Pereyra: l’argentino dovrebbe recuperare dopo il problema muscolare rimediato in Nazionale. Qualora non ce la facesse, spazio a Makengo, oppure i friulani potrebbero passare al 3-4-3, con Pussetto e Deulofeu a supportare ai lati del tridente Okaka. Sulle due fasce agiranno Stryger Larsen e Ouwejan, mentre De Paul e Arslan saranno sicuri titolari a centrocampo. In porta ci sarà Musso, davanti a lui una linea a tre con Rodrigo Becão, Nuytinck e Samir.

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, Nuytinck, Samir; Stryger, De Paul, Arslan, Pereyra, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Jajalo, Prodl, Coulibaly, Mandragora, Wallace.

GENOA (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Zapata, Bani, Pellegrini; Rovella, Badelj, Behrami; Pandev, Zajc; Scamacca. Allenatore Maran. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Sturaro, Zappacosta, Cassata, Pjaca.

Alternative per vedere Udinese Genoa in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Udinese Genoa non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.