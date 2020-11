⚽ NAPOLI MILAN Streaming Gratis TV Rojadirecta YouTube Facebook, dove vederla: SKY Live o DAZN?

Dove vedere Napoli Milan Streaming Live senza Rojadirecta Link Gratis. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 22 novembre 2020, si gioca Napoli Milan in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo match.

Diretta Napoli Milan Streaming, prestanzione match.

Il posticipo domenicale dell’8a giornata di Serie A mette di fronte la squadra che ha segnato più goal dall’interno dell’area, ovvero il Milan, 16, e quella che ne ha subiti di meno da dentro l’area, il Napoli (soltanto 4). I rossoneri, tuttavia, sono secondi per goal subiti da palla inattiva (6), venendo preceduti soltanto dallo Spezia (7) in questa statistica negativa.

Napoli Milan in Diretta TV.

Napoli Milan viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

L’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha trovato il gol in tutte le prime cinque presenze di questa Serie A: nell’era dei tre punti a vittoria, solo tre giocatori hanno segnato in tutte le prime sei presenze stagionali (Gabriel Batistuta nel 1994/95, Christian Vieri nel 2002/03 e Krzysztof Piatek nel 2018/19).

Napoli Milan Streaming alternativa a Rojadirecta.

Napoli Milan La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Con un gol contro il Milan, Lorenzo Insigne (sei) potrebbe superare Maradona (sei) ed agganciare Luis Vinicio e Antonio Vojak (entrambi a quota sette), diventando uno dei tre giocatori ad aver segnato più reti contro i rossoneri in Serie A con la maglia del Napoli.

Le probabili formazioni di Napoli Milan:

Gattuso dovrà far fronte a due assenze pesanti dopo gli impegni dei giocatori con le rispettive nazionali: non saranno infatti della partita il nigeriano Osimhen, che ha rimediato una lussazione alla spalla, e l’albanese

Hysaj, positivo al coronavirus. Dall’inizio dovrebbero trovar spazio Meret fra i pali (anche se Ospina ha recuperato) e Mertens in attacco, riportato nel ruolo di centravanti.

Alle spalle di quest’ultimo agirà il terzetto di trequartisti composto da uno tra Politano o Lozano, Insigne e probabilmente Elmas, favorito su Zielinski, a meno che non giochi Petagna dal 1′. In mediana Bakayoko ha recuperato dallo stato febbrile e affiancherà Fabian Ruiz. Dietro, infine, Manolas e Koulibaly comporranno la coppia centrale, con Di Lorenzo a destra e Mario Rui a sinistra. Ai box anche Rrrahmani, ugualmente positivo al Covid-19.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko, Zielinski; Lozano, Mertens, Insigne. Allenatore Rino Gattuso. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Osimhen, Ospina, Hysaj.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli (assente per Covid, a sostituirlo ci sarà Daniele Bonera). Squalificati: nessuno. Indisponibili: Saelemaekers, Musacchio, Leao.

Alternative per vedere Napoli Milan in diretta streaming gratis?

Altre forme per vedere Napoli Milan non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.