NAPOLI MILAN Streaming Link info ROJADIRECTA Facebook YouTube? Dove vederla GRATIS TV: DAZN o Sky?

Dove vedere Diretta Napoli Milan Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: Video Serie A 32a giornata. Alle ore 21:45 italiane di domenica 12 luglio 2020, si gioca Napoli Milan ⚽ in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie su questo spettacolare match di Serie A.

Napoli Milan Streaming, presentazione match.

Va in scena al San Paolo di domenica sera alle 21:45 il secondo dei due big match di questa 32a giornata di campionato, la sfida in diretta di Napoli Milan ⚽. I partenopei vengono dall’ennesima vittoria degli ultimi tempi, colta sul campo del Genoa nello scorso turno di campionato, mentre i rossoneri dalla soddisfazione di avere battuto la Juventus dopo tanto tempo grazie alla clamorosa rimonta di martedì scorso nella gara vinta 4-2 dopo essere stati sotto di due gol al cospetto di Ronaldo e compagni. Arbitro La Penna.

Napoli Milan Live Streaming Gratis Link e Diretta TV.

Napoli Milan ⚽ viene trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 e 255 del satellite).

Il Milan non riesce a portare via i 3 punti dal San Paolo dal girone di andata del campionato 2010/2011, quando finì 1-2 grazie alle reti di Robinho e Ibrahimovic per gli ospiti e di Lavezzi per i padroni di casa; nello scorso campionato fu 3-2 per il Napoli, con la grande rimonta dopo lo 0-2 iniziale del Milan, sulla cui panchina sedeva Gennarino Gattuso, oggi orgoglioso tecnico dei partenopei.

La partita sarà disponibile in streaming live su DAZN, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc. Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Napoli Milan non viene trasmessa in chiaro.

Le formazioni di Napoli Milan che speriamo di vedere in campo.

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne. Allenatore Gattuso. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Llorente.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore Pioli. Squalificati: Nessuno. Indisponibili: Castillejo, Duarte, Musacchio.

Altre forme per vedere Napoli Milan ⚽ non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Napoli Milan potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.