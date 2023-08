Addio a Terry Funk, leggenda del Wrestling: morto a 79 anni

L’ex wrestler professionista statunitense Terry Funk è morto all’età di 79 anni. La causa della sua morte non è stata rivelata, ma il suo manager, Timothy Beal, ha riferito mercoledì a CBS News che “era stato malato da un po’ di tempo” e si trovava in una casa di riposo.

“Funk sarà ricordato come uno dei concorrenti più duri che abbia mai calpestato il ring”, ha comunicato la WWE, esprimendo le sue condoglianze ai familiari, agli amici e ai fan di Funk, che in riconoscimento alla sua carriera di quasi 50 anni nello spettacolo sportivo è stato inserito nella WWE Hall of Fame insieme a suo fratello Dory Funk Jr nel 2009.

Funk ha fatto la sua strada nella sua carriera storica quando ha sconfitto Jack Brisco per conquistare il Campionato Mondiale dei Pesi Massimi della NWA nel 1975. Ha competuto per la prima volta nella WWE nel 1985 durante l’apice dell’era del Rock ‘n’ Wrestling insieme a suo fratello. Inoltre, ha conquistato il titolo del Campionato di Wrestling Estremo (ECW) nel 1993 e nuovamente nel 1997.