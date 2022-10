Muore la leggenda della lotta giapponese Antonio Inoki, Wrestling mondiale in lutto

Il celebre wrestler professionista giapponese diventato poi anche un politico Antonio Inoki è morto sabato all’età di 79 anni, secondo quanto riportato dai media locali. L’emittente pubblica NHK ha detto che è morto per insufficienza cardiaca. A 1,9 metri di altezza, Inoki è stato un pioniere delle arti marziali miste in Giappone ed è diventato famoso nel 1976 quando ha affrontato il campione del mondo Muhammad Ali in un insolito duello a Tokyo di un combattente contro un pugile.

Nel 1989 è stato eletto alla camera alta del parlamento giapponese per l’ormai defunto “Partito dello Sport e della Pace”. In qualità di legislatore, si è recato in Iraq prima della Guerra del Golfo del 1990 per assicurarsi il rilascio degli ostaggi giapponesi. Inoki ha perso il seggio nel 1995 e si è ritirato tre anni dopo il combattimento, ma è stato rieletto alla camera alta nel 2013 da un altro partito di opposizione.

Avendo stretto forti legami con la Corea del Nord, Inoki ha visitato più volte quel paese per aiutare a risolvere la questione dei giapponesi rapiti da Pyongyang durante la Guerra Fredda, prima di concludere la sua carriera politica nel 2019. Nel 2020 Inoki ha rivelato che gli era stata diagnosticata una malattia cardiaca.

Chi era Antonio Inoki

Il popolare wrestler professionista giapponese Antonio Inoki è morto per malattia: aveva 79 anni. Celebre il suo incontro nel 1976 con il campione di boxe Muhammad Ali, considerato “l’incontro del secolo”. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Inoki ha portato alla fama il wrestling professionistico giapponese ed è stato il pioniere degli incontri di arti marziali miste tra i migliori lottatori e i campioni di altri sport da combattimento come il judo, il karate e la boxe.

Antonio Inoki in politica

Antonio Inoki è stato anche il primo nel suo sport a entrare in politica: ha compiuto più di 30 viaggi in Corea del Nord per promuovere la pace e l’amicizia tra i popoli. Inoki, che negli ultimi anni stava combattendo contro una rara malattia, era nato nel 1943 a Yokohama, alle porte di Tokyo, ma si trasferì in Brasile con la famiglia quando aveva 13 anni e lavorò in una piantagione di caffè.

Da studente, Inoki ha conquistato la fama locale nel tiro a segno e ha debuttato come wrestler professionista all’età di 17 anni. Inoki è entrato in politica nel 1989, dopo aver conquistato un seggio in una delle due camere del Parlamento giapponese, e ha guidato il Partito dello Sport e della Pace. Si è ritirato come wrestler nel 1998, ma è rimasto attivo in politica fino al suo ritiro nel 2019