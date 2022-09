AC MILAN E EBAY SIGLANO UNA NUOVA PARTNERSHIP PER CELEBRARE LA PASSIONE DEI TIFOSI ROSSONERI.

Il marketplace globale diventa Official Marketplace della società rossonera con un accordo che prevede anche l’apertura di uno store AC Milan su eBay.it.

Milano, 16 settembre 2022 – AC Milan e eBay sono lieti di annunciare una nuova partnership, che vede il marketplace leader nel commercio globale diventare Official Marketplace del Club rossonero.

La nuova partnership si basa su una condivisione di obiettivi e valori tra i due brand globali che vede alla base dell’intesa il concetto di passioni. Da un lato, eBay che si posiziona come il “marketplace delle passioni” per la sua community, dove gli utenti, che condividono gli stessi interessi, possono trovare tutto quello cercano per soddisfare tutte le loro passioni. Dall’altro, AC Milan che regala emozioni uniche ai suoi oltre 500 milioni di tifosi in tutto il mondo ed è guidato ogni giorno dalla loro dedizione per i colori rossoneri.

Un connubio perfetto che si concretizza ulteriormente grazie all’apertura dello store AC Milan su eBay.it, in cui tutti gli appassionati del club rossonero potranno vivere un’esperienza esclusiva acquistando prodotti originali della loro squadra del cuore.

Maikel Oettle, Sponsorship Sales Director di AC Milan, ha commentato: “Quella che annunciamo oggi è una partnership tra due brand internazionali e prestigiosi, riconoscibili in tutto il mondo. Siamo particolarmente orgogliosi di fornire ai nostri tifosi un ulteriore touchpoint per avvicinarli ancora di più al mondo Milan attraverso la creazione di uno store AC Milan sulla piattaforma di eBay. Sbarcare ufficialmente su eBay sottolinea lo spirito innovativo del Club, sempre attento nel migliorare l’esperienza dei nostri tifosi anche nel mondo digitale”.

Alice Acciarri, General Manager di eBay Italia, ha aggiunto: “Siamo molto entusiasti di questa partnership che per noi rappresenta un’ulteriore dimostrazione della centralità della nostra community. Il connubio tra due brand globali così rilevanti potrà consolidare ulteriormente la relazione con i nostri utenti, con l’ambizione di alimentare i loro interessi, le loro passioni e le loro esperienze”.

Nella foto di copertina: da sinistra Maikel Oettle – Sponsorship Sales Director di AC Milan; Alice Acciarri – General Manager di eBay Italia; Daniele Massaro – Brand Ambassador AC Milan