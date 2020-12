VENEZIA MONZA Streaming TV Gratis Diretta Online, dove vederla: Sky Live o Video DAZN

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Venezia Monza Streaming Live (senza Link Rojadirecta) Video Gratis. Alle ore 19:00 di oggi venerdì 11 dicembre 2020, si gioca Venezia Monza in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

Venezia Monza, anticipo del venerdì dell’11esima giornata di Serie B, si giocherà allo Stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. 29a sfida in Serie B fra le due formazioni: leggero vantaggio gli arancioneroverdi con 12 successi, a fronte di 11 vittorie biancorosse e 5 pareggi. I lagunari sono sesti in classifica con 18 punti, frutto di 5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, i brianzoli si trovano al 9° posto a quota 14 (a pari merito con Cittadella e Chievo) con un cammino di 3 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte.

In settimana la squadra di Brocchi è stata rinforzata con l’ingaggio di Mario Balotelli, ma sembra difficile che l’attaccante possa giocare titolare già al Penzo, sebbene una sua convocazione non sia da escludere, visto che si sta già allenando da qualche giorno col gruppo.

Dove vedere Venezia Monza Streaming Gratis Link senza Rojadirecta.

Diretta Venezia Monza sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

Francesco Forte è il bomber del Venezia con 8 goal all’attivo, dall’altra parte quattro giocatori, tutti a quota 2 reti, si spartiscono lo scettro di miglior marcatore: Mirko Maric, Kevin-Prince Boateng, Dany Mota e Gytkjaer.

Venezia Monza in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN (link > www.dazn.com) è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia e quindi oscurata.