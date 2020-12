SASSUOLO BENEVENTO Streaming Gratis, dove vederla in Video Diretta TV con Cellulare Tablet PC

Dove vedere Sassuolo Benevento Streaming Live senza Link Rojadirecta. La 11esima giornata di Serie A si apre con il match Sassuolo Benevento che si giocherà alle ore 15:00 di oggi venerdì 11 dicembre 2020 al Mapei Stadium di Reggio-Emilia. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per seguire la partita in video streaming live e diretta tv.

Diretta Sassuolo Benevento Streaming, prestanzione match.

I neroverdi di Roberto De Zerbi si presentano a questa sfida occupando il quinto posto della classifica dopo 10 giornate con 19 punti, mentre i campani di Inzaghi sono tredicesimi a quota 11 punti. Il Sassuolo è imbattuto contro il Benevento in Serie A, grazie a un successo esterno e a un pareggio interno nella stagione 2017/18.

Sassuolo Benevento in Diretta TV al posto di Rojadirecta.



Sassuolo Benevento viene trasmessa in diretta tv con i canali di Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non viene trasmessa in chiaro.

Il Sassuolo ha mantenuto la porta inviolata in quattro delle ultime cinque partite di campionato, tante clean sheet quante nelle precedenti 28.

Sassuolo Benevento Streaming alternativa a Rojadirecta.

Sassuolo Benevento La partita sarà disponibile in streaming live su Sky Go (link skygo.sky.it/), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Il Sassuolo non è riuscito a segnare nelle ultime due partite di campionato e non arriva a tre gare di Serie A senza reti da febbraio 2018.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento con Now TV (link www.nowtv.it). Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata.

Le probabili formazioni di Sassuolo Benevento:

L’unico ballottaggio sembra essere nel ruolo di terzino destro: si giocano il posto Toljan e Muldur. Confermato Raspadori in attacco, sostenuto da Djuricic, Berardi e Boga.

SASSUOLO (4-2-3-1) Consigli; Toljan, Marlon, G Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. Allenatore De Zerbi.

Sono 24 i convocati da Inzaghi. Sempre ai box Caldirola e Maggio, recuperato Iago Falque che andrà in panchina. Insigne e Caprari a sostegno di Lapadula.

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Tuia, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R Insigne, Lapadula, Caprari. Allenatore Inzaghi.

Alternative per vedere Sassuolo Benevento in diretta live streaming gratis invece di Rojadirecta.

Altre forme per vedere Sassuolo Benevento non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa potrebbe essere YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.