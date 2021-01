TORINO SPEZIA Streaming info TarjetaRojaOnline Gratis ROJADIRECTA, dove vedere Diretta TV: Sky Online o DAZN?

Torino-Spezia in diretta streaming senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta a partire dalle ore 18:00 di oggi sabato 16 gennaio 2021 sui canali digitali e internet. Torino-Spezia è valida per la 18a giornata di Serie A e si giocherà allo Stadio Olimpico Grande Torino del capoluogo piemontese. Il fischio d’inizio della partita, che sarà la prima in assoluto in Serie A fra le due formazioni, è in programma alle ore 18:00. L’arbitro sarà Fabbri.

La squadra di Giampaolo affronta quella di Italiano. I granata sono terzultimi a quota 12 punti (ma a pari merito con il Parma, penultimo) con un cammino di 2 vittorie, 6 pareggi e 9 sconfitte. I liguri si trovano in 14esima posizione in classifica con 17 punti (gli stessi del Bologna), frutto di 4 successi, 5 pareggi e 8 sconfitte.

Torino-Spezia Probabili Formazioni:



Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Rodriguez; Verdi, Belotti. Allenatore Giampaolo. Squalificati: Rincon. Indisponibili: Bonazzoli, Vojvoda.

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Estevez, Agoumé, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias. Allenatore Italiano. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Capradossi, Mattiello, Zoet, Agudelo.

Torino-Spezia Diretta TV, match visibile su Sky al posto di Rojadirecta.



Torino-Spezia sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Torino-Spezia Streaming Live alternativo a TarjetaRojaOnline.



Torino-Spezia sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

L’unica squadra contro cui il giocatore del Torino Jacopo Segre vanta più di un gol in carriera tra Serie A e Serie B è proprio lo Spezia: due reti ai liguri con la maglia del Chievo, uno in campionato e uno agli ultimi playoff di agosto.

L’ultima volta che ha affrontato lo Spezia in Serie B (marzo 2019), l’attaccante del Torino Federico Bonazzoli ha siglato una doppietta (vestiva la maglia del Padova, i veneti si imposero 2-0 al Picco); quella resta la sua unica marcatura multipla in cadetteria.