SAMPDORIA UDINESE Streaming info TarjetaRojaOnline Gratis ROJADIRECTA, dove vedere Diretta TV: Sky o DAZN Online?

Sampdoria-Udinese in diretta streaming a partire dalle ore 20:45 di oggi sabato 16 gennaio 2021 sui canali digitali e internet. Sampdoria-Udinese, quarto anticipo della 18a giornata di Serie A, si gioca allo stadio Ferraris di Genova. Sacchi sarà l'arbitro della sfida tra la formazione di Claudio Ranieri e quella di Luca Gotti.

Nello scorso campionato, la Sampdoria si è imposta sull’Udinese sia all’andata che al ritorno: 2-1 a Genova e 3-1 a Udine. In entrambe le occasioni i friulani sono passati in vantaggio per primi, prima di essere rimontati e sconfitti. La Sampdoria è l’unica squadra del massimo campionato che da inizio dicembre ad oggi non ha mai pareggiato. In otto partite tre vittorie e cinque sconfitte per i blucerchiati, tra cui tre nelle ultime quattro gare disputate (nessuna formazione di A conta più ko della Samp da inizio dicembre).

Sampdoria-Udinese Probabili Formazioni:



Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Thorsby, Damsgaard; Verre, Quagliarella. Allenatore Ranieri. Squalificati: Jankto. Indisponibili: A Ferrari, Gabbiadini.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Arslan, Mandragora, Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. Allenatore Gotti. Squalificati: nessuno.

Sampdoria-Udinese Diretta TV.



Indisponibili: Forestieri, Jajalo, Nuytinck, Okaka, Prodl, Pussetto.

Sampdoria-Udinese sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno inoltre seguire l’evento anche sul canale satellitare DAZN1 (canale 209 del satellite). Un’ulteriore opzione per gli utenti DAZN abbonati a Sky sarà rappresentata dall’app disponibile su Sky Q.

Sampdoria-Udinese Streaming Live.



Sampdoria-Udinese sarà disponibile anche in diretta streaming con DAZN (link www.dazn.com) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

Dal 2010/11 ad oggi, soltanto Francesco Guidolin (1.58) e Igor Tudor (1.40) hanno mantenuto una media punti in Serie A più alta di Luca Gotti (1.16) alla guida dell’Udinese (11 tecnici totali inclusi questi tre).

La Sampdoria è la squadra che ha ricevuto più rigori contro in questo campionato (sette), nessuna ne ha calciati meno dell’Udinese (uno solo come Bologna, Parma e Genoa).