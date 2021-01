BOLOGNA VERONA Streaming Serie A, dove vedere Gratis Diretta TV: Sky Online o DAZN?

Bologna-Verona in diretta streaming senza TarjetaRojaOnline o Rojadirecta a partire dalle ore 15:00 di oggi sabato 16 gennaio 2021 sui canali digitali e internet. Bologna-Verona è valida per la 18a giornata di Serie A e si giocherà allo stadio Dall’Ara di Bologna a porte chiuse. L’arbitro del match sarà Mariani.

I precedenti di Bologna-Verona sorridono ai rossoblù, che nelle ultime quattro stagioni hanno vinto due volte e pareggiato in due occasioni, senza mai perdere. L’ultima vittoria del Verona a Bologna è dell’aprile 2016, uno 0-1 marcato da Samir. Il Verona ha vinto in due delle ultime quattro trasferte in casa del Bologna in Serie A (1N, 1P), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 17 gare di massimo campionato in casa dei felsinei (7N, 8P).

Bologna-Verona Probabili Formazioni:



Bologna (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Tomiyasu, Danilo, Dijks; Schouten, Svanberg; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Mbaye, Medel, Ravaglia, Santander.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Gunter, Magnani, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. Allenatore Juric.

Bologna-Verona Diretta TV, match visibile su Sky al posto di Rojadirecta.



Squalificati: nessuno. Indisponibili: Benassi, Favilli, Veloso, Vieira, Ceccherini.

Bologna-Verona sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva da Sky. Il match sarà visibile su Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Bologna-Verona Streaming Live alternativo a TarjetaRojaOnline.



Bologna-Verona sarà disponibile anche in diretta streaming con Sky Go (link skygo.sky.it) su pc, notebook e su smartphone e tablet. Match online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili.

L’attaccante del Bologna Rodrigo Palacio ha segnato una sola rete in questo campionato (alla seconda giornata contro il Parma): tra i giocatori che hanno segnato è quello che ha la peggior media minuti/gol (una rete in 1434 minuti giocati).

Il centrocampista del Verona Antonin Barak ha già partecipato a più gol in questo campionato (quattro, grazie a tre gol e un assist in 14 presenze) che in tutto lo scorso torneo tra Udinese e Lecce (tre in 24 presenze complessive).