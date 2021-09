Bologna-Verona Streaming Gratis ROJADIRECTA TV, dove vederla con Tablet Cellulare: Sky o DAZN?

Dove vedere Diretta Bologna Verona Streaming senza Rojadirecta. Alle ore 20:45 di oggi lunedì 13 settembre 2021, il Bologna di Sinisa Mihajlovic riceve in casa, allo stadio Dall’Ara, il Verona di Eusebio di Francesco per il posticipo che chiude la 3a giornata di Serie A. Chi vincerà? Di seguito le informazioni per vedere Bologna Verona streaming gratis e diretta video tv.

Diretta Bologna Verona Streaming, prestanzione match e probabili formazioni



BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Medel, Bonifazi, Hickey; Svanberg, Schouten; Orsolini, Soriano, Sansone; Arnautovic. Allenatore Mihajlovic.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Günter, Magnani; Faraoni, Veloso, Tameze, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. Allenatore Di Francesco.

Bologna Verona Streaming e Diretta TV al posto di Rojadirecta ITA



Bologna Verona in diretta tv con DAZN (link www.dazn.it), tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming online su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Disponibile anche su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 251 del satellite).

La telecronaca su Dazn del posticipo del 3° turno tra Bologna e Verona sarà affidata a Ricky Buscaglia, con commento tecnico di Marco Parolo. Su Sky, invece, la telecronaca sarà curata da Federico Zancan.

Bologna Verona Streaming alternativa Rojadirecta?

Bologna Verona non sarà disponibile in alternativa a Rojadirecta in quanto è illegale e non si può usare perchè oscurata.