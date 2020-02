Info ROJADIRECTA Lazio-Inter Juventus-Brescia Cagliari-Napoli, dove vedere Partite Gratis in Diretta Oggi Online

Dove vedere le partite di calcio in diretta live streaming gratis link (senza RojaDirecta) di oggi domenica 16 febbraio 2020, dove spiccano Lazio-Inter Cagliari-Napoli Juventus-Brescia per la 24a giornata di Serie A. In Premier League si gioca la succulenta Arsenal-Manchester United.

12:00 Genoa-Chievo (Campionato Primavera) – Si Solocalcio

12:00 Siviglia-Espanyol (Liga) – Dazn.

12:30 Diretta Udinese-Verona (Serie A) – Dazn e Dazn1.

L’Udinese è senza vittorie da 4 gare, ma il pareggio di Brescia ha permesso ai friulani di dare l’alt ad una striscia di 3 sconfitte consecutive subite tra la 20esima e la 22esima giornata; Verona in forma pazzesca, con 8 gare senza sconfitte durante le quali ha raccolto 4 vittorie e 4 pareggi.

Diretta Udinese Verona con il servizio a pagamento di video streaming online DAZN e sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Diretta streaming quindi su pc, tablet e smartphone sul sito internet di DAZN (gratis per gli abbonati il primo mese), raggiungibile con app scaricabile con sistemi Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC.

12:30 Juventus-Inter (Serie A Femminile) – Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A

14:00 Leganes-Betis (Liga) – Dazn

14:30 Ajax-Rkc (Eredivisie) – Dazn

14:30 Franciacorta-Mantova (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Foggia-Brindisi (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Palermo-Biancavilla (Serie D) – Eleven Sports

14:30 Grosseto-Monterosi (Serie D) – Sportitalia

15:00 Diretta Goal (Serie A) – Sky Sport (Canale 251 Satellite).

15:00 Diretta Juventus-Brescia (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite).

A fronte di qualche evidente difficoltà che i Campioni d’Italia in carica stanno palesando lontano da Torino, sembra imbattibile la Juventus quando si esibisce di fronte ai propri tifosi: 10 vittorie su 11 gare, con l’unico pareggio contro il Sassuolo il 1 dicembre scorso; disastro Brescia, a secco di vittorie da 8 turni con 3 pareggi e 5 sconfitte nel carniere.

Diretta Juventus Brescia sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 252 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

15:00 Sampdoria-Fiorentina (Serie A) – Sky Sport (Canale 253 Satellite, 484 Digitale Terrestre).

15:00 Sassuolo-Parma (Serie A) – Dazn e Dazn1.

15:00 Frosinone-Perugia (Serie B) – Dazn

15:00 Cremonese-Trapani (Serie B) – Dazn

15:00 Aston Villa-Tottenham (Premier League) – Sky Sport Football

15:00 Lione-Strasburgo (Ligue 1) – Dazn.

15:00 Pro Patria-Arezzo (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Monza-Juventus U23 (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Como-Olbia (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Sudtirol-Fano (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Imolese-Cesena (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Padova-Fermana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Feralpisalò-Gubbio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Carpi-Piacenza (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Triestina-Vis Pesaro (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catanzaro-Casertana (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Catania-Reggina (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Bisceglie-Sicula Leonzio (Serie C) – Eleven Sports

15:00 Vibonese-Viterbese (Serie C) – Eleven Sports.

15:30 Colonia-Bayern (Bundesliga) – Sky Sport Arena.

16:00 Eibar-Real Sociedad (Liga) – Dazn

17:00 Brest-St Etienne (Ligue 1) – Dazn

17:00 Reims-Rennes (Ligue 1) – Dazn.

17:30 Arsenal-Manchester United (Premier League) – Sky Sport Football.

17:30 Pontedera-Giana Erminio (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Alessandria-Lecco (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Albinoleffe-Novara (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pergolettese-Pro Vercelli (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Pistoiese-Siena

(Serie C) – Eleven Sports.

17:30 Reggio Audace-Arzignano (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Sambenedettese-Ravenna (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Vicenza-Virtus Verona (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Avellino-Cavese (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Bari-Picerno (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Potenza-Rende (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Paganese-Rieti (Serie C) – Eleven Sports

17:30 Ternana-Virtus Francavilla (Serie C) – Eleven Sports.

18:00 Diretta Cagliari-Napoli (Serie A) – Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

E’ il match dei numeri negativi quello che si gioca oggi tra Cagliari e Napoli: i sardi sono a secco di vittorie da 9 partite in campionato, durante le quali hanno raccolto 4 pareggi ed incassato 5 sconfitte; niente divisione della posta invece da 8 gare per i ragazzi di Gattuso, che in tale arco di tempo hanno conquistato 3 successi a fronte di ben 5 risultati totalmente negativi.

Diretta Cagliari Napoli sui canali digitali di Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

18:30 Athletic-Osasuna (Liga) – Dazn.

20:45 Diretta Lazio-Inter (Serie A) – Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite).

Lo 0-0 col Verona nel recupero della scorsa settimana ha interrotto una striscia di 7 vittorie casalinghe consecutive da parte della Lazio, che in casa quest’anno è l’unica squadra insieme alla Juventus a non avere mai perso; Inter invece imbattuta in trasferta, dove può contare sull’impressionante bottino di 9 vittorie e 2 pareggi su 11 gare giocate lontano da San Siro.

Diretta Lazio Inter sui canali digitali di Sky Sport Uno, Sky Sport Serie A e Sky Sport (Canale 251 Satellite). Diretta streaming su pc, tablet e smartphone con Sky Go (gratis per gli abbonati), raggiungibile con app scaricabile con pc, Apple iOS e Google Android oppure guardando in diretta la pagina LIVE dal tuo PC. La partita non viene trasmessa in chiaro.

21:00 Empoli-Pisa (Serie B) – Dazn

21:00 Real Madrid-Celta (Liga) – Dazn

21:00 Lilla-Marsiglia (Ligue 1) – Dazn.

Alternative per vedere le partite di calcio live in diretta live streaming gratis link?

Non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming e la piattaforma SportsBay sono considerate illegali in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio sono, ovviamente, irregolari con la legge italiana.