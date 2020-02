LAZIO BOLOGNA Streaming Gratis No ROJADIRECTA: con Sky Live o DAZN? Dove vedere Diretta TV con Cellulare Tablet PC

Dove vedere Diretta Lazio Bologna Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta: partita di Serie A valida per il Turno 26, 7a giornata del girone di ritorno.

Alle ore 15:00 italiane di oggi sabato 29 febbraio 2020, si gioca Lazio Bologna in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match valido per la 26a giornata del campionato di calcio. Arbitro Abisso.

Lazio Bologna Streaming, presentazione match.

Lazio e Bologna danno il via alla 26a giornata di serie A. I biancocelesti vengono dalla vittoria di Marassi conquistata sul Genoa nello scorso turno di campionato col punteggio di 2-3, rispondendo così ai 3 punti della Juventus il giorno prima; i felsinei cercano invece il successo per non perdere troppo contatto con la sesta posizione della graduatoria, lontana ora 2 lunghezze dopo che i ragazzi di Mihajlovic hanno colto a fatica un pareggio interno contro l’Udinese la scorsa settimana.

Lazio Bologna Streming e Diretta TV.

Lazio Bologna viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251).

La Lazio è l’unica squadra a non aver mai perso in casa da inizio campionato, oltre alla Juventus. 10 vittorie e 3 pareggi per i ragazzi di Simone Inzaghi di fronte al proprio pubblico; molto bene fin qui i felsinei in trasferta, con 17 punti conquistati su un totale di 34: esattamente la metà.

La partita sarà disponibile in live streaming su Sky Go, tra i servizi links on-demand per seguire le partite di calcio streaming su iPhone, iPad, Android o Samsung Apps e quindi smart tv, tablet, smartphone e pc.

Lazio Bologna, le formazioni che speriamo di vedere in campo.

Per tutti i non abbonati il servizio è a pagamento. Rojadirecta è illegale e non si può usare perchè oscurata. Lazio Bologna non viene trasmessa

Lazio (3-5-2): Strakosha; Patric, Vavro, Radu; Lazzari, Luis Alberto, Lucas Leiva, Milinkovic-Savic, Jony; Caicedo, Immobile. All. Inzaghi. Indisponibili: Acerbi, Lulic, Marusic. Squalificati: nessuno.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Danilo, Denswil; Schouten, Poli; Orsolini, Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic. Indisponibili: Djiks, Svanberg, Krejci, Medel. Squalificati: Mbaye.

Alternative per vedere Lazio Bologna diretta streaming online.

Altre forme per vedere Lazio Bologna non ce ne sono. Ricordiamo ai lettori che ci chiedono informazioni a riguardo, che Rojadirecta Streaming è considerato illegale in Italia. I siti online che non pagano i diritti televisivi delle partite di calcio, come SportsBay, sono irregolari con la legge italiana.

L’unica alternativa per vedere Lazio Bologna potrebbe essere Facebook YouTube o Periscope sperando nella buona volontà di qualche tifoso che si troverà allo stadio vedendo la partita dal vivo con il cellulare.