Rojadirecta Formula 1 Streaming: dove vedere in TV i Test Bahrain (calendario e orari)

La Formula 1 2021 entra nel vivo: dopo le presentazioni ufficiali delle monoposte il Circus si trasferi in Bahrain per l’avvio della nuova stagione. I test per verificare, aggiornare e migliorare le vetture che partecipano al mondiale, si svolge in Bahrain dal 12 al 14 marzo.

Diretta streaming su Sky Sport F1 (canale 207) e Live Streaming su Skysport.it. Occhi puntati non solo sulla Ferrari SF21 ma anche sui tre rookie della stagione: Yuki Tsunoda dell’AlphaTuri e i due Haas Nikita Mazepin e Mick Schumacher.

Formula 1 Streaming: orario programma dei test in Bahrain

Venerdì 12 marzo dalle 08:00 alle 17:00 – diretta Sky Sport F1 e fino alle 12 Live Streaming su Skysport.it

Sabato 13 marzo dalle 08:00 alle 17:00 – diretta Sky Sport F1 e fino alle 12 Live Streaming su Skysport.it

Domenica 14 marzo dalle 08:00 alle 17:00 – diretta Sky Sport F1 e fino alle 12 Live Streaming su Skysport.it

Ilprevedere la prima gara ufficiale il 28 marzo sempre sul tracciato di Sakhir.