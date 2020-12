Formula 1 GP Sakhir Streaming info ROJADIRECTA TV: dove vedere Partenza Gara Ferrari

Formula 1, GP Sakhir Streaming Gratis senza Rojadirecta Link Live. Prima fila Mercedes nel secondo round del Gran Premio del Sakhir in Bahrain, su un circuito diverso da quello tradizionale e che ricorda gli ovali della Indycar.

A conquistare la pole è stato Valtteri Bottas davanti a George Russell, sostituto di Lewis Hamilton fermato dal Covid-19. Ottima quarta posizione per la Ferrari di Charles Leclerc (eguaglia il miglior risultato stagionale della Ferrari, ottenuto da lui stesso in Gran Bretagna, Eifel, Portogallo) dietro alla Red Bull di Max Verstappen. Per il 12° GP quest’anno, Verstappen viene battuto in qualifica solo dalle Mercedes.

Bottas ha ottenuto la 16esima pole position in Carriera (5a quest’anno) e eguaglia Felipe Massa e Stirling Moss al 19° posto di tutti i tempi. Russel è alla sua prima fila in carriera.

Dove vedere Diretta GP Sakhir Streaming Gratis senza Rojadirecta Link Formula 1.

Oggi domenica 6 dicembre 2020 alle ore 18:10 italiane ci sarà la partenza gara del Gran Premio del Sakhir, penultimo appuntamento della stagione 2020 di Formula 1. Scopriamo dove vedere il GP Sakhir in diretta video streaming live.

126esima pole position per la Mercedes, la 15esima quest’anno. E’ la numero 210 per i motori Mercedes. Doppietta Mercedes in prima fila per la 76esima volta nella sua storia, la 12esima quest’anno.

Per il quinto GP consecutivo in Bahrain la prima fila è monopolizzata da un solo team (2016, 2017, 2020 1° e 2° Mercedes; 2018 e 2019 1° e 2° Ferrari). Per la 9a volta Verstappen è terzo in griglia quest’anno (lo stesso numero lo registrò Bottas del 2017). Il record per una stagione è 10 (Senna, 1992).

Dove vedere il Gran Premio del Sakhir F1 2020 streaming video e diretta tv senza Rojadirecta.

Diretta TV del GP Sakhir Formula 1 2020 sui canali digitali di Sky Sport F1 (canale 201) e Sky Sport Uno (canale 201) con partenza gara prevista per le ore 18:10 di domenica 6 dicembre 2020. La differita della gara su TV8 è in programma dalle 19:10.

Video streaming gratis (per gli abbonati) con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) utilizzabile con laptop, computer, smartphone e iphone. Now TV (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.