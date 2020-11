🏎 GP Bahrain F1 2020 Streaming Gratis info ROJADIRECTA Qualifiche Ferrari Video YouTube Facebook Live

Dove vedere GP Bahrain F1 Diretta Streaming Gratis senza Rojadirecta Link Live. La Formula 1 torna in pista sul circuito di Sakhir per il GP del Bahrain, terz’ultimo appuntamento del Mondiale 2020, e con Lewis Hamilton laureatosi campione del mondo per la settima volta in carriera in Turchia.

Diretta streaming gratis per gli abbonati su Sky GO (link skygo.sky.it), e con il servizio on-demand per tutti su Now TV (link www.nowtv.it). Alternativa valida anche il live streaming di Video YouTube, Facebook Live-Stream e Periscope: bisogna solo armarsi di pazienza perchè ci sono molti fake, soprattutto su YouTube.

Il Gran Premio di Bahrain sul circuito di Sakhir con le immagini televisive trasmesse su Sky Sport F1 HD (canale 207) e con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.

La partenza gara del Gran Premio del Bahrain di Formula 1, avverrà domenica 29 novembre alle 15:10 italiane (differita alle 18:00 su TV8). Qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza previste oggi sabato 28 novembre alle ore 15:00 (differita alle 18:30 su TV8).