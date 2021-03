Calendario Formula 1 2021: tutte le 23 gare del Mondiale Ferrari

La stagione 2021 di Formula 1 inizia in Bahrain nel weekend del 28 marzo. Sakhir è anche la sede dei test che si svolgeranno dal 12 al 14 marzo: Il via quindi non sarà come da “tradizione” a Melbourne.

Nel calendario del mondiale F1, all’interno delle 23 gare, saranno presenti anche Imola e Portimao dopo la poitiva esperienza dello scorso Mondiale. La Formula 1 arriva anche in Arabia Saudita e si chiuderà a dicembre ad Abu Dhabi.

Calendario Mondiale Formula 1 2021