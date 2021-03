F1 2021 GP Bahrain Streaming Gratis: info ROJADIRECTA Prove Libere Ferrari Video YouTube Facebook Live

Dove vedere GP Bahrain F1 Diretta Streaming Gratis senza Rojadirecta Link Live. La Formula 1 comincia il mondiale 2021 sul circuito di Sakhir per il GP del Bahrain. Si correrà come sempre in notturna e sulla pista dove si sono tenuti i recenti test precampionato.

Occhi puntati sulla nuova coppia di piloti Ferrari composta da Carlos Sainz (nella foto con la rossa numero 55) e Charles Leclerc. Le rosse devono riscattare un deludentissimo 2020 ma ad oggi Mercedes e Red Bull appaiono ancora superiori, senza dimenticare le outsider Mclaren, con Daniel Ricciardo nuovo pilota e veloce nei test, e soprattutto Aston Martin con l’ex Sebastian Vettel, tra l’altro con una monoposto ancora molto somigliante a Mercedes. Grande curiosità per il debutto del figlio d’arte Mick Schumacher mentre in casa Italia è stato riconfermato Antonio Giovinazzi in Alfa Romeo. Di seguito il programma:

Venerdì 26 Marzo ore 12:30 prove libere 1.

Venerdì 26 Marzo ore 16:00 prove libere 2.

Sabato 27 Marzo ore 16:00 qualifiche per determinare pole position e griglia di partenza.

per determinare pole position e griglia di partenza. Domenica 28 Marzo ore 17:00 italiane partenza gara.

GP di Bahrain di Formula 1 2021

Diretta streaming per gli abbonati su Sky GO, e con il servizio on-demand per tutti su Now TV.

Il Gran Premio di Bahrain sul circuito di Sakhir con le immagini televisive trasmesse su Sky Sport F1 HD (canale 207) e con Sky Q, l’incredibile definizione del 4K HDR.