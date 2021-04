MotoGP Doha 2021 Streaming info ROJADIRECTA TV, dove vedere Diretta Gratis Valentino Rossi Oggi in TV Smartphone Tablet PC

, , in

Come vedere Diretta Gran Premio Doha (Qatar) Streaming Gratis MotoGP 2021. Dopo due sessioni di test e un Gran Premio, il Qatar si prepara a ospitare un altro evento sul circuito di Losail. Si tratta del GP di Doha, secondo Gran Premio del Mondiale di MotoGP 2021, con la gara che si svolgerà nuovamente “in notturna” con l’utilizzo delle luci artificiali.

Il programma prevede oggi sabato 3 aprile con le qualifiche della MotoGP alle ore 19:00 italiane.

MotoGP 2021 Gran Premio di Doha Streaming Gratis e Diretta TV senza Rojadirecta



Alla stessa ora lain diretta streaming per domenica 4 aprile.

Qualifiche e partenza gara ufficiale del Gran Premio del Doha sul circuito di Losail, in diretta tv in esclusiva sui canali digitali di Sky Sport MotoGP (Canale Sky 208) e Sky Sport Uno (Canale Sky 201).

Live streaming gratis (per gli abbonati) della corsa su Sky Go (link skygo.sky.it) e a pagamento su Now TV (link www.nowtv.com) con i vostri smartphone, tablet e pc. Rojadirecta è illegale anche se raggiungibile dall’Italia con una connessione sicura VPN.