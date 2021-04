MotoGP Streaming GP Spagna 2021 info ROJADIRECTA TV: orari e dove vedere Valentino Rossi a Jerez

Quarto appuntamento per la MotoGP 2021: si corre a Jerez per il primo dei quattro GP programmati in terra Spagnola. Il Gran Premio di Spagna di MotoGP sul circuito di Jerez in diretta TV e Live Streaming senza Rojadirecta con partenza gara in programma domenica 2 maggio 2021 alle ore 14:00 italiane (Moto3 alle 11:00 e Moto2 alle 12:20) e verrà trasmesso da Sky Sport MotoGP (Canale 208 di Sky), su Sky Sport Uno (canale 201 di Sky) e su TV8. Il Live-Streaming sarà disponibile per gli abbonati su Sky Go e DAZN. Eurosport vi offrirà la diretta scritta e gli aggiornamenti in tempo reale.

Dopo tre gare disputateil francese Fabio Quartararo conduce la classifica piloti con 61 punti, davanti all’azzurro Francesco Bagnaia (46). Al terzo posto con 41 punti lo spagnolo Maverick Viñales il quale ha un solo punto di vantaggio sul francese Johann Zarco (40). 11° Franco Morbidelli (17 punti) e 14° Marc Márquez (9 punti) il quale in questo week-end andrà a caccia del primo podio sul tracciato dove cominciò la sua odissea con l’infortunio al braccio destro. 19esimo Valentino Rossi con solo 4 punti.

Gli orari del GP di Spagna di MotoGP 2021

Giovedì 29 aprile

Ore 14:15 Paddock Live Pass

Ore 17:00 Conferenza stampa piloti

Ore 18:15 Racebook

Venerdì 30 aprile

Ore 8:55 prove libere 1 Moto3

Ore 9:50 Prove libere 1 MotoGP

Ore 10:50 prove libere 1 Moto2

Ore 13:10 prove libere 2 Moto3

Ore 14:05 Prove libere 2 MotoGP

Ore 15:05 prove libere 2 Moto2

Ore 18:00 Paddock Live

Ore 18:30 Talent Time

Sabato 1 maggio

Ore 8:55 prove libere 3 Moto3

Ore 9:50 Prove libere 3 MotoGP

Ore 10:50 prove libere 3 Moto2

Ore 11:50 Paddock Live

Ore 12:15 Paddock Live

Ore 12:30 qualifiche Moto3

Ore 13:30 Prove libere 4 MotoGP

Ore 14:10 Qualifiche MotoGP

Ore 15:10 qualifiche Moto2

Ore 16:00 MotoE pole

Ore 17:30 conferenza stampa piloti

Ore 18:00 Paddock Live Show

Ore 18:30 Talent Time

Domenica 2 maggio

Ore 8:15 warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10:00 gara MotoE

Ore 10:30 Paddock Live

Ore 11:00 gara Moto3

Ore 12:00 Paddock Live

Ore 12:20 gara Moto2

Ore 13:15 Paddock Live

Ore 13:30 Grid

Ore 14:00 Partenza gara MotoGP

Ore 15:00 Zona Rossa

Ore 15:30 Paddock Live – Ultimo Giro

Ore 18:00 Race Anatomy MotoGP

Dove vedere GP di Spagna 2021 in Diretta TV senza Rojadirecta Formula 1

L’intero weekend del GP di Spagna di MotoGP sarà trasmesso su Sky Sport MotoGP (canale 208 di Sky) e su Sky Sport Uno (canale 201). La gara sarà trasmessa in streaming sul sito di DAZN, mentre in chiaro sarà trasmessa in diretta sul canale TV8.

Dove vedere il Gran Premio del Portogallo F1 2021 live-streaming al posto di Rojadirecta

Il GP di Spagna di MotoGP sarà disponibile in Live Streaming gratis per gli abbonati su Sky Go (link skygo.sky.it), per la visione su pc, smartphone e tablet. Disponibile anche sul sito di DAZN Italia e con Now (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.