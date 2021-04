F1 Streaming GP Portogallo 2021 info ROJADIRECTA TV: orari e dove vedere Ferrari a Portimao

Dopo una settimana di pausa, torna la Formula 1 con il terzo appuntamento della stagione 2021: il Gran Premio del Portogallo sul circuito di Portimao. Diretta TV e Live Streaming senza Rojadirecta della partenza gara in programma domenica 2 maggio 2021 alle ore 16:00 italiane e verrà trasmesso da Sky Sport 1 (canale 201 del satellite e 382 del digitale terrestre) e Sky Sport F1 (canale 207 del satellite), e in differita in chiaro alle 18 su TV8.

Dopo due gare Lewis Hamilton la classifica piloti con 44 punti, solamente uno in più di Max Verstappen (43). Al terzo posto con 27 punti la sorpresa Lando Norris che precede la Ferrari di Charles Leclerc (20). Sergio Pérez con l’altra Ferrari è all’ottavo posto con 10 punti. Per quanto riguarda la classifica costruttori, la Mercedes comanda con 60 punti davanti a Red Bull con 53 e McLaren con 41. Quarta la Ferrari con 34 punti.

Gli orari del GP del Portogallo F1 2021

Venerdì 30 aprile : Liberer 1 alle ore 12:30, Libere 2 alle ore 16:00.

: Liberer 1 alle ore 12:30, Libere 2 alle ore 16:00. Sabato 1° maggio : Libere 3 alle ore 13:00, Qualifiche per determinare Pole Position e Griglia di Partenza alle ore 16:00.

: Libere 3 alle ore 13:00, Qualifiche per determinare Pole Position e Griglia di Partenza alle ore 16:00. Domenica 2 maggio: Partenza gara alle ore 16:00.

Dove vedere GP Portogallo 2021 in Diretta TV senza Rojadirecta Formula 1

L’intero weekend del GP del Portogallo sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile anche in chiaro in differita su TV8 alle ore 18, come le qualifiche.

Dove vedere il Gran Premio del Portogallo F1 2021 live-streaming al posto di Rojadirecta

Video streaming gratis per gli abbonati con l’app Sky Go (link skygo.sky.it) per la visione su pc, smartphone e tablet. Now (link www.nowtv.it) a pagamento per tutti.