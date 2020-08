GP 70 Anniversario Streaming Gratis info ROJADIRECTA Formula 1: dove vedere PARTENZA GARA Ferrari nel Silverstone Bis

Dove vedere Diretta GP 70 Anniversario Formula 1 2020 Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Il Mondiale di Formula 1 stagione 2020 torna subito in pista, ancora sul Circuito di Silverstone, con il Gran Premio del 70° Anniversario, quinto appuntamento della stagione. Scopri dove vedere il GP 70 Anniversario di F1 2020 Streaming e Diretta TV.

Pole position per Valtteri Bottas al termine delle qualifiche, davanti al compagno di scuderia Mercedes Lewis Hamilton: dietro il vuoto. Nico Hulkenberg (Racing Point) partirà in seconda fila (terza posizione sulla griglia di partenza) precedendo da Max Verstappen (Red Bull). Solamente ottava la Ferrari di Charles Leclerc a testimonianza di una Ferrari in difficoltà.

Grazie alle tre posizioni di penalità inflitte a Esteban Ocon della Renault per aver ostacolato il pilota della Williams George Russell nel suo giro buono causando impeding, la Ferrari di Sebastian Vettel guadagna una posizione e domenica partirà dall’undicesimo posto.

Dove vedere il GP 70 Anniversario di F1 2020 Streaming e Diretta Live.

L’intero weekend del GP 70 Anniversario di Formula 1 2020 sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1, canale 207. La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 18.

Il Gran Premio del 70° Anniversario sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go, il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Partenza gara fissata per domenica 9 agosto 2020 alle ore 15:10.