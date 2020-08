MotoGP 2020 GP Austria Streaming info ROJADIRECTA Diretta TV con Smartphone Tablet PC, dove vedere Qualifiche e Partenza Gara

Come vedere Diretta Gran Premio d’Austria Red Bull Ring Streaming Gratis MotoGP 2020 senza Rojadirecta. Dalla pista del Red Bull Ring, circuito di Spielberg, si corre il GP d’Austria di MotoGP, quinta prova del motomondiale che andrà in onda in diretta live streaming sul digitale Sky. Fra sette giorni, poi, su questo stesso circuito si disputerà il Gran Prix Stiria (sesta prova del mondiale 2020).

Vedere il Gran Premio d’Austria MotoGP in diretta streaming gratis.



Potete guardare qualifiche e partenza della gara di MotoGP dal circuito di Spielberg, in diretta tv sui canali digitali di Sky Sport MotoGP (canale 208) e Sky Sport Uno (canale 201).

Streaming gratis (per gli abbonati) con il vostro tablet smartphone e pc anche su Sky Go (https://skygo.sky.it). Online anche con Now TV (on demand, a pagamento per tutti). Commento in studio dell’immancabile Guido Meda accompagnato da Mauro Sanchini.

Gli Orari Sky del Gran Premio d’Austria di MotoGP.

Giovedì 13 agosto

Ore 14:15: Paddock Live Pit Walk

Ore 17:00: Conferenza stampa piloti

Ore 18:15: Racebook

Venerdì 14 agosto

Ore 8:55: prove libere 1 Moto3

Ore 9:50: prove libere 1 MotoGP

Ore 10:50: prove libere 1 Moto2

Ore 11:50:

Sabato 15 agosto

Paddock LiveOre 13:00: Paddock LiveOre 13:10: prove libere 2 Moto3Ore 14:05:Ore 15:05: prove libere 2 Moto2Ore 16:05: Paddock LiveOre 18:00: Paddock Live ShowOre 18:15: Talent Time

Ore 8:55: prove libere 3 Moto3

Ore 9:50: prove libere 3 MotoGP

Ore 10:50: prove libere 3 Moto2

Ore 11:50: Paddock Live

Ore 12:15: Paddock Live

Ore 12:30: qualifiche Moto3

Ore 13:30: prove libere 4 MotoGP

Ore 14:10: qualifiche MotoGP

Ore 15:10: qualifiche Moto2

Ore 16:05: Paddock Live

Ore 17:30: conferenza stampa piloti

Ore 18:00: Paddock Live Show

Ore 18:15: Talent Time

Domenica 16 agosto

Ore 8:35: warm up Moto3, Moto2, MotoGP

Ore 10:30: Paddock Live

Ore 11:00: gara Moto3

Ore 12:00: Paddock Live

Ore 12:20: gara Moto2

Ore 13:15: Paddock Live Gara

Ore 13:30: Grid

Ore 14:00: partenza gara MotoGP

Ore 15:00: Zona Rossa

Ore 15:30: Paddock Live

Ore 18:00: Race Anatomy