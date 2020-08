GP Spagna Streaming Gratis info ROJADIRECTA F1 2020: Qualifiche e Partenza Gara con FERRARI Video YouTube e Facebook Live-Stream

, , in

Dove vedere Diretta GP Spagna Formula 1 2020 Streaming Gratis senza Rojadirecta.

Il Mondiale di Formula 1 stagione 2020 torna in pista sul Circuito di Montmeló (Barcellona), con il Gran Premio di Spagna, sesto appuntamento della stagione. Scopri dove vedere il GP di Spagna F1 2020 Streaming e Diretta TV.

Dopo la vittoria di Max Verstappen a Silverstone, la Formula 1 e la Ferrari si trasferiscono a Barcellona per il GP di Spagna, da giovedì 13 agosto in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport Uno (canale 201) fino a domenica 16 agosto, con la gara in programma alle 15:10. Lunghezza circuito: 4700 metri. Curve: 14 (6 a sinistra, 8 a destra).

Dove vedere il GP Spagna F1 2020 Streaming e Diretta Live.

L’intero weekend del GP Spagna di Formula 1 2020 sarà trasmesso in tv sulla piattaforma pay-per-view di Sky e sarà visibile su Sky Sport 1 (canale 201 della piattaforma satellitare e 382 del digitale terrestre) e su Sky Sport F1 (canale 207). La gara sarà visibile in replica in chiaro su TV8 alle ore 18.

Il Gran Premio di Spagna sarà disponibile in Live-Streaming su Sky Go (https://skygo.sky.it), il servizio streaming riservato agli abbonati Sky per la visione su pc, smartphone e tablet. Con il 4K HDR su Sky Q satellite, è ancora possibile vivere il Mondiale di F1 attraverso immagini ancora più definite.

GP di SpagnaStreming e Diretta TV: programmazione orari Sky.

Giovedì 13 agosto

Ore 17:45: Paddock Live Pit Walk

Ore 19:30: conferenza stampa (differita)

Venerdì 14 agosto

Ore 9:30: prove libere F3

Ore 10:45: Paddock Live

Ore 11:00: prove libere 1 F1

Ore 12:30: Paddock Live

Ore 12:55: prove libere F2

Ore 14:00: qualifiche F3

Ore 14:45: Paddock Live

Ore 15:00: prove libere 2 F1

Ore 16:30: Paddock Live

Ore 17:00: qualifiche F2

Ore 17:50: prove libere Porsche Super Cup

Ore 18:45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Ore 19:30: Paddock Live Show

Sabato 15 agosto

Ore 10:20: gara 1 F3

Ore 11:45: Paddock Live

Ore 12:00: prove libere 3 F1

Ore 13:00: Paddock Live

Ore 13:40: qualifiche Porsche Super Cup

Ore 14:30: Paddock Live

Ore 15:00: Qualifiche GP Spagna Formula 1

Ore 16:15: Paddock Live

Ore 16:45: gara F2

Ore 19:30: Paddock Live Show

Domenica 16 agosto

Ore 9:40: gara 2 F3

Ore 11:05: sprint race F2

Ore 12:20: gara Porsche Super Cup

Ore 13:30: Paddock Live gara

Ore 15:10: partenza gara GP Spagna Formula 1

Ore 17:10: Paddock Live

Ore 17:30: Paddock Live #SkyMotori

Ore 19:00: Race Anatomy