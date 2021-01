PARMA SAMPDORIA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TarjetaRojaOnline Facebook YouTube? Dove vedere Diretta: Sky Live o Video DAZN?

Dove vedere Diretta Parma Sampdoria Live Streaming Gratis Link senza RojaDirecta e TarjetaRojaOnline: Video Serie A 19a giornata. Alle ore 20:45 italiane di oggi domenica 24 gennaio 2021, si gioca Parma Sampdoria in diretta video streaming live sui canali digitali di Sky. Chi vincerà? Di seguito le ultime notizie sul match della 19a giornata di Serie A.

Parma-Sampdoria, sfida valida per la 19a giornata della Serie A 2020/21, si giocherà allo stadio Tardini di Parma: la formazione di Daversa ospita quella di Ranieri. Nelle ultime 10 sfide di Serie A Parma e Sampdoria non hanno mai ripetuto lo stesso risultato due volte di fila: tre vittorie gialloblù, tre pareggi e quattro successi blucerchiati, incluso quello nella gara più recente a luglio.

Parma Sampdoria Diretta, dove vederla al posto di Rojadirecta TV

Parma Sampdoria viene trasmessa in diretta tv con Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La partita non si può vedere su Rojadirecta TV perchè considerata illegale in Italia.

Parma Sampdoria Streaming Gratis, dove vederla al posto di TarjetaRojaOnline

Parma Sampdoria in esclusiva in diretta streaming gratis per gli abbonati con Sky Go (link skygo.

(adsbygoogle=window.adsbygoogle||[]).push({})

sky.it) e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app.

Gervinho ha realizzato due reti contro la Sampdoria in Serie A, incluso uno nella sfida più recente con la maglia del Parma a luglio – l’attaccante ivoriano ha realizzato proprio contro i blucerchiati la sua prima rete nel massimo campionato, nel settembre 2013 con la Roma.

Parma Sampdoria online anche su Now TV (link www.nowtv.it), registrandosi al sito e acquistando uno dei pacchetti disponibili. La partita non si può vedere su TarjetaRojaOnline Gratis perchè considerata illegale in Italia.

Parma Sampdoria probabili Formazioni

PARMA (4-3-3): Sepe; Conti, Iacoponi, Gagliolo, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka, Cornelius, Gervinho. All. D’Aversa. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Balogh, Bruno Alves, Gagliolo, Karamoh, Laurini, Nicolussi Caviglia, Osorio, Valenti.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, A. Silva, Jankto; Torregrossa, Quagliarella. All. Ranieri. Squalificati: nessuno. Indisponibili: A. Ferrari, Gabbiadini.

Keita Baldé della Sampdoria ha segnato due gol contro il Parma, entrambi con la maglia della Lazio: ai crociati ha realizzato la sua prima rete in Serie A, nel novembre 2013.