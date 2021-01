BRESCIA MONZA Streaming Gratis info ROJADIRECTA TV TarjetaRojaOnline, dove vederla: Sky Live o Video DAZN?

DIRETTA CALCIO – Dove vedere Brescia Monza Streaming Video (senza Link Rojadirecta TV e TarjetaRojaOnline Gratis) Video Gratis. Alle ore 21:00 di oggi lunedì 25 gennaio 2021, si gioca Brescia Monza in diretta video streaming live sui canali digitali di DAZN. Chi vincerà?

La partita tra Brescia e Monza allo Stadio Rigamonti sarà l’ultima del girone d’andata di Serie B. Le due squadre giocheranno nel Monday Night della 19a giornata del campionato cadetto, e sarà una grande occasione per entrambe per dare un segnale a tutte le rivali. Sono 56 i precedenti tra Brescia e Monza in Serie B, per un bilancio di 22 successi delle Rondinelle, 15 dei brianzoli e 19 pareggi.

Brescia Monza Diretta TV, dove vederla invece di Rojadirecta

Diretta Brescia Monza sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN (link > www.dazn.com) abbonati a Sky potranno inoltre seguire la partita in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q.

L’ultima vittoria del Monza contro il Brescia in Serie B risale alla trasferta del marzo 1989: 1-0, grazie alla rete di Salvadè. Da allora, cinque pareggi e tre sconfitte per i biancorossi.

Dove vedere Brescia Monza Streaming al posto di TarjetaRojaOnline Gratis

Brescia Monza in esclusiva in diretta streaming con DAZN, e sarà visibile per i suoi clienti anche sulle moderne smart tv compatibili con la app. Il costo del servizio DAZN (link > www.dazn.com) è di 9,99 euro al mese (potete dare disdetta in qualunque momento): è gratis il primo mese. La partita non si può vedere su Rojadirecta perchè considerata illegale in Italia e quindi oscurata.

Brescia Monza probabili formazioni: Mario Balotelli infortunato.

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Karacic, Papetti, Chancellor, Martella; Jagiello, Van de Looi, Dessena; Spalek; Ayé, Donnarumma.

MONZA (4-3-3): Di Gregorio; Donati, Bellusci, Paletta, Carlos Augusto; Frattesi, Barberis, Barillà; Boateng, Gytkjaer, Mota.