Oro olimpico Ruggero Tita Brand Ambassador Sail-O Gioielli Milano

Sail-O Milano è orgogliosa di presentare il Brand Ambassador del Marchio per tutto il 2022: Il campione olimpionico di Vela Ruggero Tita vincitore alle recenti Olimpiadi di Tokyo.

Talento cristallino al timone, leader assoluto e simbolo di italianità, Ruggero Tita si affianca naturalmente alla tradizione e alla filosofia della maison di gioielli Sail-O che rispecchia i valori della manifattura orafa Made in Italy e l’Amore per il mare.

Con il suo grande talento, abituato a sfidare ogni limite per migliorare le sue performance, Ruggero ha molto in comune con Sail-O: determinazione, personalità, libertà e cura di ogni minimo dettaglio sono l’essenza della missione di entrambi.

Il campione sarà protagonista sui profili social di Sail-O con una campagna di comunicazione e informazione per promuovere la nuova collaborazione. Inoltre porterà i colori e i valori di qualità ed eccellenza di Sail-O anche sui suoi canali social, seguitissimi da fan e appassionati.

“Sono davvero entusiasta del mio impegno come brand ambassador di Sail-O – dichiara il campione olimpico – È un brand giovane dalla forte personalità, molto attento al design, alla ricerca e alla cura dei dettagli. Entrare a far parte di questa famiglia è un vero onore e Sail-O rappresenta per me il partner ideale per affiancarmi nella vita di tutti i giorni!”.

“Siamo orgogliosi della Partnership con Ruggero Tita – afferma Alessandro Albertini, titolare di Sail-O – La scelta di avere un campione olimpico italiano come testimonial è stata motivata proprio dal desiderio di sottolineare il valore del Made in Italy, che si distingue sempre dalla manifattura d’importazione per lo stile e la qualità dei materiali utilizzati. Con Ruggero è nata subito una bella sintonia che, sono certo, porterà a ottimi risultati e reciproche soddisfazioni”.

Sail-O Milano è un brand di gioielli che nasce dall’amore per il mare e per la vela e realizza Gioielli d’Amare disponibili online o in selezionate gioiellerie. L’obiettivo della nuova collezione Lattitude, dalla combinazione delle parole Latitude a Attitude, rispettivamente la libertà e il carattere di chi ama il mare, è guardare sempre avanti con fiducia, positività e carattere, puntando sullo stile e l’artigianalità italiana. Tutti i gioielli sono realizzati a mano in Italia con una filiera etica e sostenibile.