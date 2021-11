All or Nothing Juventus Streaming su Prime Video

Presentazione in streaming del nuovo show Amazon Original , che accompagnerà gli spettatori in un viaggio dietro le quinte del prestigioso e iconico Club durante la stagione calcistica 2020-21.

del nuovo show , che accompagnerà gli spettatori in un viaggio dietro le quinte del prestigioso e iconico Club durante la stagione calcistica 2020-21. All’evento verranno mostrate in anteprima assoluta alcune sequenze della serie.

Save The Date ALL OR NOTHING JUVENTUS – 17 Novembre 2021 ore 11:00.

Le emozioni in campo, le storie che si snodano intorno a una partita, ma anche la quotidianità della prima squadra e del club. Tutto quello che si può chiedere di vedere e le rivelazioni che non si immagina, con un accesso a quel mondo come mai prima d’ora. La Juventus sarà al centro della nuova docuserie Amazon Original Italia, “All or Nothing: Juventus“, che seguirà il dietro le quinte della squadra durante la stagione in corso. La serie sarà disponibile esclusivamente su Prime Video nel 2021.

La produzione, che per la prima volta porta in Italia il franchise di “All or Nothing“, è nota per aver scoperto la vita di club iconici di tutto il pianeta, come Manchester City e Tottenham Hotspur. Questa nuova docuserie accompagnerà gli spettatori in un viaggio nuovo ed emozionante, all’interno delle diverse fasi di una stagione, che nei prossimi mesi raggiungerà i suoi momenti salienti.

Attraverso le telecamere potranno vedere l’Allianz Stadium, lo Juventus Training Center, e conoscere anche la vita e l’identità del club come non l’hanno mai vista prima. Non sarà solo la prima squadra e i suoi giocatori, ma anche il resto dei lavoratori e dello staff.

“Siamo estremamente orgogliosi di essere tra i partner internazionali del franchise All or Nothing”, ha commentato Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer della Juventus.

“Questo rappresenta un altro passo avanti nella continua evoluzione del club. La nostra collaborazione con Amazon Prime Video è una combinazione perfetta tra due marchi di successo con una portata globale e la sfida continua di cambiare e creare in modo innovativo. Speriamo di mostrare al mondo cos’è il marchio Juventus e cosa rappresenta, con la qualità indiscussa e il tocco unico della serie All or Nothing”.

“Siamo entusiasti di iniziare questa giornata con un club prestigioso come la Juventus e offrire al pubblico italiano e internazionale la possibilità di vedere una delle squadre più emozionanti della Terra in un modo unico”, ha aggiunto Nicole Morganti, Direttore di Amazon Originals Italia

“All or Nothing è un franchise definito dall’incredibile qualità della sua produzione e dalla sua accessibilità, e seguirà le orme delle altre serie di successo. Non vediamo l’ora che i membri Prime di tutto il mondo vivano le sfide quotidiane che questa squadra di campioni deve affrontare durante questa stagione epica”.

Amazon Original All or Nothing: Juventus uscirà in esclusiva su Prime Video nel 2021. Sarà prodotto da Fulwell 73 (I Am Bolt, Sunderland ‘Til I Die, The Class of ’92), con i produttori esecutivi Leo Pearlman e Ben Turner, e il responsabile Richard Cooke.