Cuadrado non giocherà con la Juventus la prossima stagione

CALCIOMERCATO JUVE – Juan Cuadrado non rinnoverà il suo contratto con la Juventus. A 35 anni, il colombiano lascerà la Vecchia Signora per diventare un giocatore libero, come ha fatto Ángel Di María poco più di una settimana fa.

Arrivato a Torino nel 2015, proveniente dal Chelsea, il versatile esterno colombiano, convertito in terzino di spinta, ha disputato più di 300 partite con la squadra bianconera, dove ha conquistato 5 Scudetti di Serie A, 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe Italia, oltre ad aver raggiunto una finale di Champions League.