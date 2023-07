Calendario Serie A 2023-2024 in Diretta Streaming su DAZN, la Juventus in Conference

La Lega Serie A ha pubblicato i criteri per la formazione del calendario di Serie A 2023/24. La nuova stagione è iniziata ufficialmente l’1 luglio e il calendario del campionato verrà presentato domani in diretta streaming su DAZN. Il criterio più importante è che l’ordine delle partite nel girone di andata sarà diverso rispetto a quello del girone di ritorno.

Le date sono già state stabilite nei giorni scorsi. Sono stati stabiliti anche criteri per la creazione delle sequenze di partite in casa e in trasferta, come ad esempio non avere più di due coppie di partite consecutive in casa o in trasferta per girone, o alternare le partite in casa e in trasferta per determinate coppie di squadre. Inoltre, sono state prese in considerazione la disponibilità del campo e la concomitanza con altri eventi cittadini importanti.

Per quanto riguarda gli accoppiamenti delle squadre per determinare le singole partite, sono stati stabiliti criteri come evitare partite tra le squadre che partecipano alle coppe europee in determinate giornate e che i derby si svolgano in giornate diverse. Le squadre partecipanti alla UEFA Champions League non si affronteranno tra loro né affronteranno le squadre partecipanti alla UEFA Europa League e alla UEFA Europa Conference League in specifiche giornate che includono due turni di Competizioni UEFA.