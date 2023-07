La Serie A ha annunciato le date di inizio e fine della stagione 2023/24. Il campionato inizierà il 20 agosto e terminerà il 26 maggio, con ancora meno pause rispetto al passato. Ci saranno soltanto quattro stop per le partite internazionali, tre a fine 2023 e uno a marzo. A differenza della Premier League, non ci sarà una pausa per il Boxing Day, ma le squadre giocheranno il 30 dicembre e il 6 gennaio. La Coppa Italia inizierà il 6 agosto e la finale si svolgerà il 15 maggio 2024 a Roma.

Navigazione articoli