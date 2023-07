Paolo Nicolato lascia l’Italia Under 21: “Mi mancherete”

Il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha annunciato ufficialmente la sua dipartita dalla panchina della nazionale giovanile attraverso un post su Instagram. Nicolato ha espresso gratitudine per aver avuto l’opportunità di rappresentare il proprio paese in quasi cento partite e di cantare l’inno nazionale con grande emozione. Ha evidenziato i successi ottenuti, come il titolo di vice campioni d’Europa U19, la semifinale al Mondiale U20 in Polonia e i quarti di finale agli U21.

Nicolato ha sottolineato anche l’importanza di aver visto molti dei suoi giocatori esordire nella nazionale maggiore e nel calcio di alto livello. Ha dedicato un pensiero speciale a coloro che hanno lavorato con lui, sottolineando la stima e l’amicizia che ha ricevuto da loro. Ha ringraziato tutti coloro che lo hanno accompagnato nel suo percorso e ha dichiarato di aver dato tutto se stesso. Ha concluso il suo messaggio con un sentito addio.