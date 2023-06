Quando inizia il campionato di calcio di Serie B 2023-2024? Ecco le date

La Lega B ha annunciato l’inizio del campionato il 19 agosto e la sua conclusione il 10 maggio. I match infrasettimanali si svolgeranno martedì 29/08/2023, martedì 26/09/2023, martedì 26/12/2023, martedì 27/02/2024 e mercoledì 01/05/2024. Queste partite rappresentano un’opportunità per le squadre di accumulare punti extra e migliorare la loro posizione in classifica. Sarà interessante vedere come i club si adatteranno a questo calendario e quali squadre avranno successo durante i turni infrasettimanali.

Navigazione articoli